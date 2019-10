Vox presenta les candidatures per Balears amb tres canvis en la llista al Congrés i un en les llistes del Senat

Publicado 7/10/2019 13:49:18 CET

El cap de llista del Vox al Congressos per a les eleccions del 10-N, Antonio Salvá. - VOX BALEARES

Repeteixen candidatura al Senat Manuela Cañadas (Mallorca) i Guillermo Jusué d'Olives (Menorca)

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha presentat les llistes amb les quals concorrerà a les eleccions generals del 10 de novembre amb tres canvis en els números 1, 3 i 4 en la llista al Congrés respecte a la llista presentada a l'abril, amb Antonio Salvà com a nou cap de llista, i un nou candidat al Senat per les Pitiüses, Carlos Torres Mayans.

Salvà va ser candidat al Senat per Mallorca en les últimes eleccions generals. És uròleg de professió i conegut públicament per tractar-se del pare de Diego Salvá, guàrdia civil assassinat per ETA a Mallorca el 2009. Substitueix com cap de llista a Malena Contestí, que la setmana passada va anunciar la seva sortida del partit amb un comunicat en el qual acusava el partit de "criminalitzar a la dona, de ser homòfob i extremista".

Es manté la número 2 en la llista al Congrés, Patricia de las Heras, però no repeteixen Jaime Brunicardi ni Andrés Tomás Buades de Armenteras (números 3 i 4, respectivament), que són substituïts per Bartolomé Torres Mascaró i Esperanza Catalá Ribó.

La resta de la llista no ha sofert canvis, amb María Dolores Nchaso Sota, Francisco Pol Alorda, Vanesa Jofre Blake i el portaveu de Vox a l'Ajuntament, Fulgencio Coll.

Entre els suplents, repeteixen Sandra Barceló, Antonio Camps i Luis Raúl Arenas -aquest últim va ser suplent al Senat els passats comicis-.

En el Senat torna a presentar-se per Mallorca Manuela Cañadas, que en aquest cas serà l'única candidata. Tampoc ha variat el cap de llista del Senat per Menorca, Guillermo Jusué d'Olives. Sí canvia el candidat per Eivissa i Formentera, Carlos Torres Mayans, ja que en les eleccions passades va ser José Luis Sánchez Saliquet.

Com a suplents al Senat figuren Claudia Ana Martínez Fernandez (Mallorca), Luis Raúl Arenas Campos (Mallorca), Anabeidy Ramírez Sánchez (Menorca) i María José Verdú (Eivissa i Formentera).