Yllanes defensa el plus de residència dels càrrecs del Govern i diu que no li sembla "exagerat"

Publicado 11/12/2019 16:20:50 CET

La indemnització per cost de residència temporal és de 22.000 euros a l'any a Balears

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha defensat aquest dimecres el plus de residència que cobren els càrrecs del Govern que al moment de la seva elecció no es trobaven residint a les Illes, que ascendeix a 22.000 euros a l'any.

El conseller ha fet aquestes declaracions preguntat per les informacions aparegudes aquest dimecres a Diario de Mallorca, que posen de manifest que "els alts càrrecs de Podem fitxats de la península cobren un plus de 22.000 euros anuals". "No em sembla exagerat coneixent que el legislador, quan ha establert aquesta quantitat, ha valorat quines són les circumstàncies que obliguen a establir-la", ha manifestat el militant de Podem.

Yllanes ha dit que no és una quantitat "desmesurada" sinó "ajustada" i "adequada" als preus de l'habitatge i el transport a l'arxipèlag. "L'habitatge i el transport són enormement cars i complicats d'aconseguir", ha argumentat.

Preguntat per si la quantitat és una "mica exagerada" encara que estigui regulada i sigui legal, Yllanes ha insistit que "coneixent les quantitats que es manegen en altres institucions" i tenint en compte que aquestes persones tenen "moltíssima experiència" i "vénen a millorar els equips que tenim aquí", no li sembla "exagerat".

"No és un privilegi, és una cosa que la llei estableix perquè persones que no viuen en aquesta Comunitat Autònoma puguin desplaçar-se a fer un treball especialitzat i amb una enorme responsabilitat", ha conclòs.