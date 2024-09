Unas 150 personas exigen en Palma el fin de la guerra en Ucrania y Gaza, coincidiendo con el Día por la Paz

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de unas 150 personas se han concentrado este sábado, en la plaza de Santa Eulària de Palma para exigir el fin de la guerra en Ucrania y Gaza, coincidiendo con el Día Internacional por la Paz.

Según ha informado el portavoz de la Plataforma Mallorca per la Pau, Salvador Martínez, en declaraciones a los medios, el motivo de la concentración de este sábado es "hacerla coincidir con el Día Internacional por la Paz, en el que se pide a nivel mundial un alto al fuego inmediato en todos los conflictos que haya en el planeta".

Si bien, la reivindicación concreta que ha querido lanzar la Plataforma Mallorca per la Pau, una plataforma cívica que agrupa a multitud de asociaciones, particulares, partidos políticos --como MÉS, Podemos y la CUP--, sindicatos --como STEI, CGT y UGT-- y organizaciones cívicas, esta jornada es el "no a la guerra en Ucrania" y "al genocidio que sufre los palestinos" en Gaza.

En este sentido, su portavoz ha querido expresar que están "en contra de la política armamentística que se está impulsando en Europa, de este discurso bélico que nos prepara para la Guerra, que se están fabricando para en cuatro o cinco años con Rusia".

Asimismo, según Martínez, "la idea la Plataforma es durar en el tiempo y" conseguir que ésta "tenga un papel pedagógico para educar en valores de paz, cooperación y participación" a las generaciones actuales y venideras "que contradiga el actual discurso bélico y de confrontación". Para ello, cabe precisar, cuentan con el apoyo de representantes de la Asamblea de Docents y de Justicia i Pau.

Finalmente, y preguntado por si cree que hay tiempo para evitar una escalada bélica, el portavoz de Mallorca per la Pau ha defendido que "la movilización siempre es necesaria para remover conciencias" y que, precisamente, por este motivo, "no se puede tirar la toalla".

Además de la concentración en Palma, en la que ha habido espacio no solo para las reivindicaciones si no también para la música y la poesía, este sábado ha tenido lugar otra por las mismas razones en la plaza de la Constitució de Maó, organizada por Menorca per la Pau.

La intención, tal y como ha concluido Salvador Martínez, "es en el futuro poder confluir en una movilización global en España y Europa".