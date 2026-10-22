El 35,7% de las empresas de Baleares usan la inteligencia artificial

Archivo - 01 February 2025, Indonesia, Bandung: In this photo illustration, Chat GPT AI logo are displayed on a smartphone with Deepseek Website in the background. - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 35,7% de las empresas cuya sede social se ubica en Baleares y tienen diez o más empleados usan la inteligencia artificial, según la encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra, relativa al primer trimestre de 2026, se sitúa por encima de la media estatal (33,6%) pero queda lejos de la de las comunidad autónomas más avanzadas en este sentido, como Cataluña (48,7%).

La encuesta del INE también revela que el 79,6% de las empresas del archipiélago que cuentan con conexión a internet emplean la web, el 75,8% hacen uso de medios sociales, el 30% de servicios de 'cloud computing', el 28,4% de analítica de datos, el 47,3% de 'software' de planificación de recursos empresariales y el 28,1% de programas de gestión de relaciones con los clientes.

Por lo que respecta al teletrabajo, el 26,7% de las compañías de Baleares permiten esta posibilidad, por debajo de la media nacional, del 37,7%, y de lejos de Madrid (52,5%) y Cataluña (45%).