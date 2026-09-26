Unas 40 personas protestan en el centro de Palma para pedir el fin de las calesas de caballos

Concentración de las plataformas animalistas en Palma para pedir el fin de las calesas de caballos. - EUROPA PRESS

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 personas se han manifestado este sábado por el centro de Palma para reclamar que las calesas de caballos se remplacen por unas eléctricas, con el objetivo de acabar con "el maltrato animal".

Convocados por las plataformas animalistas Anima Naturalis, Peta, Satya Animal, FFW y Progreso en Verde, los participantes se han reunido en la plaza de la Seu de Palma para después desplazarse al punto de la calle del Conqueridor en el que hace unas semanas si vivió un enfrentamiento entre un conductor de calesas y una turista, porque la segunda pedía que diera agua a su animal.

Durante la marcha se han podido escuchar consignas como "Palma no quiere calesas de caballos", "calesero, tira tú del carro" o "no es tradición, es explotación".

El portavoz de Satya, Kike Gimeno, ha señalado que el "malestar social" por este asunto es "mayúsculo" y, a su manera de ver, la mejor manera de expresarlo es "manifestarse cada sábado", por lo que ha avanzado que mantendran las acciones para presionar a caleseros y el Ayuntamiento de Palma.

Preguntado por si han participado en la negociación para la transición de los carros de tracción animal por los eléctricos, ha admitido que los animalistas "no han tenido contacto directo", aunque lo han pedido.

Aún así, tienen constancia de que Cort ha llevado a cabo "algún movimiento" pero ha subrayado que "no hay un calendario para el cambio".

También ha apuntado que la corporación municipal no quiere aportar dinero para este cambio, por lo que tendría que correr a cuenta de los propietarios de los carruajes.

"Depende de un cambio en el reglamento municipal y de la adaptación de las instalaciones para que los caleseros puedan cargar los carros eléctricos, así que la pelota está en el Ayuntamiento", ha concretado.

Acerca del destino de los caballos que ahora se usan para tirar de los carros, Gimeno ha aseverado que ellos están dispuestos a hacerse cargo de los caballos y para ello han estudiado diferentes propuestas de santuarios y fincas privadas que podrían acoger a los animales.

Por este motivo, ha pedido al Ayuntamiento de Palma que condicione las posibles ayudas o facilidades para la transición a que los propietarios cedan los caballos para que "tengan una jubilación como se merecen"

Las cinco plataformas explicaron que esta protesta llega después de que Cort firmara en marzo de este año un segundo acuerdo con el gremio de caleseros para sustituir los carruajes de tracción animal por vehículos eléctricos, un pacto que, según indican las entidades, "no fija ninguna fecha límite vinculante ni contempla sanciones en caso de incumplimiento".

Los animalistas aseguran que este verano se ha vuelto a poner el foco sobre el sufrimiento de estos animales, pues el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) tumbó la modificación del reglamento municipal que restringía la circulación de las calesas con calor extremo, "lo que permite que los caballos sigan tirando de carruajes incluso con alertas amarillas, activas en el sur de Mallorca a partir de los 36 grados".

La directora de Anima Naturalis en España, Aïda Gascón, ha alertado de que las plataformas llevan desde 2022 "escuchando la misma promesa" y ha lamentado el TSJIB tumbara "la única norma que protegía a los caballos". "No podemos seguir confiando en la buena voluntad de un gremio que ya incumplió una vez", ha asegurado.

Las organizaciones exigen a Cort una ordenanza con fecha vinculante y un plan formal de rescate para cada caballo retirado del servicio. Asimismo, recuerdan que apenas seis meses antes de la firma del acuerdo de marzo de 2026, dos caballos de galera se desplomaron en el centro de Palma en menos de tres días, en pleno mes de septiembre, "lo que evidencia el agotamiento acumulado tras el verano".