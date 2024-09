Unos 70 afectados por el cierre de La Tienda 3B's se manifiestan en Palma para reclamar soluciones

Está previsto que el próximo miércoles, 2 de octubre, por la mañana se celebre una reunión entre afectados y representantes de la empresa



Unos 70 afectados, de los cerca de 120 que han sido localizados, por el cierre de los locales comerciales de La Tienda 3B's en Palma, se han manifestado este sábado para reclamar soluciones.

Según Esther Del Peral, una de las afectadas por el cierre de La Tienda 3B's, en declaraciones a Europa Press, la manifestación, de este sábado, a las 09.45 horas, en la puerta de la tienda de calle Aragón, se ha llevado a cabo para dar visibilidad a la problemática, por un lado; y, para empezar a recoger información de los afectados ante la posibilidad de interponer una demanda colectiva, por otro.

Asimismo, ha precisado Del Peral, los portavoces de la plataforma de afectados han solicitado a los propietarios de la empresa, que tiene dos locales, uno en calle Aragón, 45, y otro en calle Manacor, 33, una reunión para ver si era posible encontrar una solución.

Al parecer, la reunión, habría sido programada para el próximo miércoles, 2 de octubre, por la mañana. Se espera que asistan los portavoces de la plataforma de afectados y el abogado de la empresa.

Los afectados, algunos de los cuales ya han interpuesto denuncias ante Consumo y la Policía Nacional, calculan que de media La Tienda 3B's ha dejado una deuda de unos 1.000 euros por persona.

"A nosotros nos deben dinero y un sofá, que ya no queremos", ha manifestado Del Peral, recordando que en su caso hicieron el encargo "el 16 de mayo y, en principio, todo muy bien, sin problemas, ni para el propio encargo, aunque nos dijeron que tardaría unos 60 días en llegar porque era hecho a medida, ni para financiarlo".

"El problema vino cuando, pasados los 60 días, nos pusimos en contacto con ellos", ha continuado, apuntando que "entonces, primero dijeron que no había salido de la fábrica de Valencia y no sabían el motivo; después que, claro, en agosto está todo el mundo de vacaciones; y, finalmente, que había algún problema y no lo habían embarcado". "Fue a principios de septiembre cuando nos presentamos en la tienda ya cansados de esperar y de no tener respuesta. Nuestra sorpresa fue que estaba la tienda cerrada", ha denunciado.

"Ahora ya no queremos el sofá, tuvimos que ir a comprar otro de urgencia, después de varios meses de espera. Lo que reclamamos es que La Tienda 3B's nos devuelva el dinero y que la financiera --porque financiamos la compra y hemos realizado ya algunos pagos-- deje de cobrarnos los que aún quedan pendientes", ha concluido, consciente de la diversidad de situaciones de los afectados, entre quienes también habría presuntamente trabajadores y proveedores, ha concluido.