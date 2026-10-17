Abascal visitará Palma el 24 de octubre en el marco de la precampaña electoral

Imagen del líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña. A 11 de octubre de 2026 en Estepona (Málaga, Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, celebrará un acto público en Palma el próximo 24 de octubre en Palma, en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acto se llevará a cabo a las 12.00 horas frente a la Seu de Mallorca, según ha anunciado la formación en distintas publicaciones en su perfil de las redes sociales.

Antes de este acto, está previsto que Abascal participe en otro evento en Maó a partir de las 19.00 horas, mientras que el mismo día en que estará en Palma también acudirá después a Eivissa, con otro acto en el Baluard de Santa Llúcia a la misma hora.

Abascal es el primer líder de uno de los principales partidos que concurren a las elecciones generales que ha anunciado actos públicos en Baleares. No obstante, Vox todavía no ha desvelado quienes serán sus candidatos al Congreso por el archipiélago ni al Senado por cada una de las islas.