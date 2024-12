Advierten de que la IA plantea nuevos riesgos en ciberviolencia contra las mujeres, problemática emergente en Baleares

Un 51,7% de las mujeres han recibido mensajes o fotos no solicitadas de carácter sexual, según una encuesta del Govern

El Parlamento Europeo celebra la semana de la Igualdad de Género bajo el lema 'La mujer en el mundo digital: seguridad y empoderamiento'

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial (IA) plantea nuevos riesgos en términos de ciberviolencia contra las mujeres y abre posibilidades "radicalmente nuevas" en términos de facilidad, rapidez, anonimato y amplia difusión, según el informe 'Ciberviolencia contra las mujeres en la UE' del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

Precisamente, desde el Instituto Balear de la Mujer (IbDona) señalan que la ciberviolencia contra las mujeres es una problemática emergente en las Islas que requiere una respuesta institucional y social coordinada, dado "su impacto emocional y social".

De una encuesta ciudadana para elaborar el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Baleares se desprende que un 51,7% de las mujeres encuestadas ha recibido mensajes o fotografías no solicitadas de carácter sexual.

Desde el IbDona apuntan que esta realidad implica un "gran reto" para la Administración pública a la hora de proteger la privacidad y los derechos de las mujeres ante los abusos digitales.

También señala que un 5,75% de las mujeres encuestadas ha recibido amenazas o ha visto publicadas fotografías íntimas, una prevalencia "baja pero preocupante" de esta forma de violencia digital.

Asimismo, el IbDona subraya que las violencias no se concentran en un único espacio, sino que se distribuyen en una gran variedad de entornos, tanto físicos como digitales. Entre otros datos, un 14,4% de las mujeres entrevistadas apunta a Internet y las redes sociales como un espacio en el que han sufrido violencia.

Esta cifra pone de manifiesto, según recalcan, que las violencias machistas no se limitan a los entornos físicos sino que se trasladan al mundo digital.

De hecho, el estudio 'Ciberviolencia contra las mujeres en la UE' apunta a que una de las dificultades a la hora de abordar la ciberviolencia contra las mujeres es su intersección con la violencia en la vida real, donde los actos en el mundo digital conducen a la violencia física, ya sea inspirada por la ciberviolencia o como continuación de ésta.

"Esto no quiere decir que la ciberviolencia en sí misma tenga un impacto menor en sus víctimas, sino que la violencia física que puede derivarse de ella exacerba la ciberviolencia", como sucede en la pornografía.

En concreto, el Instituto Balear de la Mujer coincide en que esta violencia se manifiesta en diversas formas a través de las redes sociales y otros entornos digitales y que las mujeres son las principales víctimas de este tipo de abuso.

Igualmente, según datos de la memoria del Servicio 24 horas del IbDona del tercer trimestre de 2024, un 1,44% de las llamadas --21 de un total de 1.463-- fueron por violencias en el ámbito digital.

RIESGOS DE LA TECNOLOGÍA 'DEEP-FAKE'

La tecnología 'deep-fake', que suplanta la voz, la cara, el cuerpo o las acciones de una persona, tiene a las mujeres como principal objetivo y ha dado lugar a medidas legislativas para detenerla e impedirla.

En el marco de la tecnología 'deep-fake', la mujer es la principal víctima de la 'nudificación' que es la creación de imágenes de personas desnudas sin su consentimiento.

De hecho, el informe señala que más del 90% de todos los vídeos de 'deep-fake' en línea son de naturaleza pornográfica y sus víctimas son casi exclusivamente mujeres, a menudo personalidades de la cultura, los medios de comunicación y la política.

En Baleares, desde el IbDona advierten de que la problemática de la difusión no consentida de imágenes privadas "es una realidad" y que puede estar relacionada con el uso de la tecnología 'deep-fake' para crear contenido pornográfico sin el consentimiento de la persona afectada.

El informe advierte de que la IA también plantea riesgos en términos de llevar el abuso a "dimensiones completamente nuevas en cuanto a velocidad, facilidad, cantidad y amplia difusión" y alerta de que puede generar automáticamente abusos en línea, como mensajes de acoso.

Además, permite realizar mucho más rápido y en profundidad análisis del perfil de una persona para generar mensajes de odio y abusivos, encontrar mejores formas de eludir la moderación de contenidos y que los abusadores lleguen a un público muy amplio.

En la misma línea, la IA puede facilitar el robo de identidad, así como el acoso, ser una herramienta muy poderosa para la vigilancia de la vida privada de las víctimas en entornos en línea y fuera de línea y puede permitir el seguimiento a través de cámaras, el análisis de datos digitales, como el correo electrónico y los mensajes, y la localización predictiva.

Esta nueva tecnología también puede facilitar los delitos sexuales contra niñas, ya que los autores pueden utilizar la IA para hacerse pasar por niños o jóvenes y para automatizar la captación de menores desprevenidos a gran escala.

SEMANA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

El Parlamento Europeo celebra a estos días la semana de la Igualdad de Género bajo el lema 'La mujer en el mundo digital: seguridad y empoderamiento' con el objetivo de destacar y buscar soluciones a la creciente cuestión del acoso en línea y la ciberviolencia.

La programación incluye debates que van desde el intercambio de puntos de vista sobre la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE al análisis de la representación de las mujeres en el liderazgo político y administrativo.

La eliminación de la violencia contra las mujeres y su empoderamiento en el mundo digital centrará otro de los actos que celebra la Eurocámara esta semana y en el que se espera la participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

EL CIBERACOSO EN CIFRAS

A escala europea no existe ninguna encuesta exhaustiva sobre la ciberviolencia en sus diferentes formas. Sin embargo, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) publicó una encuesta realizada entre 2012-2014 sobre la violencia en línea contra las mujeres y más concretamente sobre el ciberacoso y el hostigamiento como parte de sus encuestas globales sobre la violencia contra las mujeres en todos los Estados miembros de la UE.

La encuesta reveló que una de cada diez mujeres (11%) se había enfrentado al menos a una forma de ciberacoso desde los 15 años y una de cada 20 (5%) en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Las formas de ciberacoso contempladas incluían el ciberflashing (envío de imágenes sexuales no solicitadas), pero no la distribución de imágenes íntimas no consentidas.

La encuesta de derechos fundamentales de la FRA de 2019 proporcionó datos sobre el ciberacoso desglosados por género. En ella se constató que el 13% de las mujeres de la UE habían sido objeto de ciberacoso en los últimos 5 años frente al 15% de los hombres.

En el caso del ciberacoso, la tasa más alta se registró en el grupo de edad de 16 a 29 años, ya que el 27% había sufrido ciberacoso en los 5 años anteriores a la encuesta.