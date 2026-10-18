Los aeropuertos de Palma y Eivissa registran 64 cancelaciones y 16 desvíos por las lluvias

Archivo - Tormenta en el aeropuerto de Palma, en una foto de archivo. - ENAIRE - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Palma y Eivissa han registrado un total de 64 cancelaciones y 16 desvíos por las intentas lluvias que ha dejado la dana Adam en las dos islas.

De esta manera, en los aeródromos de Son Sant Joan en estos momentos hay un total 37 vuelos cancelados, mientras que es Codolar se han cancelado otros 27 y 16 se han tenido que desviar, según ha informado Aena.

Las intensas precipitaciones registradas este domingo en Eivissa ya habían obligado a paralizar la actividad por razones de seguridad durante dos horas.

La primera de las interrupciones se ha producido entre las 10.00 y las 11.00 horas y posteriormente, como consecuencia de la fuerte tormenta, se han tenido que llevar a cabo trabajos de achique de agua en varias zonas del campo de vuelos, lo que ha motivado la paralización de la operativa entre las 11.15 y las 12.15 horas.

Asimismo, la tormenta ha provocado diversas incidencias en varias zonas de la terminal y en la zona exterior del aeropuerto. Durante unas horas el acceso al parking P1 ha tenido que cerrar por la caída de un toldo pero en estos momentos ya está operativo.

Del mismo modo, uno de los dos viales del parking express ha quedado temporalmente fuera de servicio pero se ha mantenido operativo el otro

Por otra parte, en la página de Aena también se puede observar que el aeropuerto de Palma también se ha visto afectado con el retraso de numerosos vuelos.