Afedeco se opone a aplicar el aumento salarial del 3% en las circunstancias actuales

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha expresado este viernes su oposición a aplicar el aumento salarial del 3 por ciento en las circunstancias actuales, argumentando que este incremento se pactó "cuando la economía estaba creciendo en torno al 2 por ciento".

Así ha reaccionado la patronal al acuerdo alcanzado este jueves entre Govern, CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT para retomar este junio los aumentos salariales pactados en convenio que quedaron congelados por la pandemia.

"No nos parece razonable ni responsable", ha protestado Afedeco, en un comunicado en el que censura la "poca sensibilidad de la Mesa de Diálogo Social". El presidente de Afedeco, Antoni Gayà, ha expresado "decepción" por "la poca empatía, por no decir nula, del Govern, de la Mesa y de los sindicatos del sector que siguen fijándose en un determinado tipo de empresas, la mayoría fuera de la aplicación de este convenio".

Afedeco ha argumentado que un 98 por ciento de las empresas afectadas por el ámbito de aplicación del convenio han experimentado "importantes pérdidas, en muchos casos superiores al 50 por ciento".

La patronal cree que aplicar este aumento, en el contexto actual "no es lo más recomendable para la supervivencia del sector". En este sentido, han lamentado "enormemente" que las organizaciones sindicales "no hayan tenido nada de empatía con este sector".

"Esta crisis sanitaria ha sido una verdadera estocada para el comercio. A excepción del esencial, que se rige por otros convenios colectivos de empresa o nacionales, el resto de comercios sin excepción han sufrido enormemente y la gran mayoría va a tardar mucho en reaccionar o reactivarse, a pesar de que han permanecido abiertos", han señalado desde Afedeco.

La federación ha dicho no comprender "que se ponga como contraprestación los ERTE que afectan en menor medida a este sector, y cuando son medidas que se aplican a nivel de todo el Estado y no existe ningún sector de comercio ni de cualquier otra actividad en todo el Estado que tenga que pagar unos incrementos tan alejados de la realidad económica en general y del comercio en particular".

"Se habla de subida del 3 por ciento, como si no fuera nada, sin ninguna consideración a cómo lo están pasando los empresarios del sector que en este segundo año aún están más asfixiados económicamente teniendo que devolver los crédito solicitados y cuando la actividad sigue estando bajo mínimos", ha denunciado la patronal.

Afedeco ha indicado que había solicitado a los sindicatos una prórroga mayor en la moderación salarial, y convenir un incremento como el que se está aplicando al resto de convenios de comercio, ya sean provinciales o de empresa, en torno al 1%.