El agua de Campos y Ses Salines no es apta para el consumo humano por sus elevados niveles de sodio

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Campos y de Ses Salines han alertado que el agua de sus redes públicas no es apta para el consumo huamano debido a los elevados niveles de sodio que presenta.

El Ayuntamiento de Campos, en un bando municipal, ha señalado que la concentración de sodio por encima de los valores permitidos está provocando que el agua tenga un gusto "ligeramente salado" y que, por lo tanto, se desaconseje beberla o usarla para cocinar.

Sí que se puede emplear para tareas de higiene personal o de la casa. Una vez recuperados los valores permitidos, el Ayuntamiento y la Mancomunitat del Migjorn avisarán a la población.

Campos ha aprovechado para pedir a la ciudadanía que "extreme las precauciones" y hagan un uso responsable del agua. Está prohibido emplear la red municipal para llenar piscinas o regar huertos y jardines.

El Ayuntamiento de Ses Salines, por su parte, ha explicado que debido a la sequía y al incremento de la demanda durante los meses de verano, los niveles de sodio del agua de la red pública ha superado los niveles máximos permitidos por la legislación vigente y, por lo tanto, ha dejado de ser apta para el consumo humano.

El Consistorio, en su respectivo bando, ha recomendado no usar el agua de la red pública para beber o cocinar, aunque puede seguir empleándose para la higiene personal o la limpieza de los utensilios de cocina y de la vivienda.

Con la llegada de las lluvias y la reducción de la demanda pasada la épica estival, ha estimado Ses Salines, los niveles de sodio se irán reduciendo hasta que el agua vuelva a ser apta para el consumo. Una vez se logre, se dará aviso a la población.

A lo largo de este verano, como es habitual, han sido varios los municipios de Baleares que han tenido que aplicar restricciones al uso del agua de la red pública. Uno de los últimos fue Manacor, que a finales de agosto decretó medidas para reducir el consumo y evitar que el estado de los recursos hídricos, especialmente de los acuíferos, continúe empeorando.