Alcaldesa de Ciutadella dice irse "con la conciencia tranquila y la cara bien alta"

MENORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La todavía alcaldesa de Ciutadella, la 'popular' Juana Mari Pons, ha manifestado este viernes durante el pleno municipal en el que los partidos de izquierda, PSM Més per Menorca, Ciutadella Endavant y PSOE han presentado una moción de censura para su destitución, que se va "con la conciencia tranquila y la cabeza bien alta".

"Hoy pierdo la Alcaldía, pero gano la condición moral y la legitimidad social por la manera en la que he gestionado el gobierno del Ciutadella en minoría", ha dicho durante su intervención.

Juana Mari Pons ha criticado que, con la moción de censura, se comprueba "que a los partidos de izquierda no les gusta estar en la oposición, ni llegar a acuerdos por el bien de Ciutadella, sino que quieren el gobierno al precio que sea".

"Dicen que mi gobierno es inestable, pero más inestable será tener en cuatro años tres alcaldes diferentes de distintas ideologías, lo inestable es lo que han provocado los grupos de izquierdas con su ambición de gobierno", ha espetado.

Pons ha recordado que esta moción de censura "pasará a la historia política de Ciutadella como la primera que se presenta contra un alcalde o alcaldesa en toda la etapa democrática de este Ayuntamiento". "Es una moción injustificada, sin ninguna causa clara de censura, que no contiene ni una sola crítica ni un sólo reproche al PP", ha remarcado.

"Los tres partidos de izquierda se creen con el derecho de arrebatar al PP el equipo de gobierno, pero no todo vale en política, no podemos olvidar que el auténtico valor de un político es su credibilidad, que sólo se consigue desde la coherencia, la seriedad en las formas y la perspectiva del interés público", ha puntualizado antes de indicar que "tras demostrar grandes discrepancias entre los tres partidos, es vergonzoso que hayan encontrado en la moción de censura una solución mágica para corregir su gran error de hace un año, cuando no lograron alcanzar un acuerdo".

Pons ha finalizado asegurando que "la izquierda desprestigia a los gobernantes intentando conseguir la silla en contra de la voluntad del pueblo" y ha remarcado que ahora el PP pasa a formar parte de la oposición pero se compromete a "continuar trabajando con honestidad y contundencia para defender los intereses de Ciutadella".