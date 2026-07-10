Los alojamientos turísticos de Baleares anotaron en 2025 más de 11,7 millones de pernoctaciones, un 7,34% más

Archivo - Imagen de recurso de la puerta de una vivienda turística con el cartel indicativo de licencia de 'Vivienda con Fines Turísticos'. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos turísticos de Baleares registraron el año pasado un total de 11,7 millones de pernoctaciones, un 7,34% más que en 2024, según datos de ocupación en alojamientos turísticos a partir de datos de plataformas digitales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de pernoctaciones que registró el archipiélago el año pasado, 10,3 millones corresponden a residentes en el extranjero (88%) y 1,4 millones (12%) a residentes en España.

Del total de extranjeros, 10,9 eran europeos, unos 605.000 procedían de América, 93.962 de Oceanía, 63.200 de Asia y 16.100 de África.

En términos generales, los alojamientos turísticos del conjunto de España anotaron un total de 189,4 millones de pernoctaciones, un 11,9% más que el año anterior.

El ámbito de esta estadística incluye una amplia variedad de tipologías alojativas que va desde los apartamentos turísticos, albergues turísticos, casas rurales, así como las viviendas de uso turístico.

Se trata de una estadística experimental que complementa la información de las encuestas tradicionales de ocupación en el ámbito del grupo Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia que es el que tiene una mayor presencia en las plataformas digitales y en la que el fenómeno de la economía colaborativa (origen de estas plataformas) tiene un mayor impacto.