El anciano que mató a un ladrón muestra su pesar: "Nunca en la vida pensé que tendría que hacer lo que hice"

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El anciano que disparó y mató a un ladrón que entró en su casa en Porreres en febrero del año 2018 ha manifestado su pesar por el fallecimiento de éste y ha señalado sobre el disparo que "nunca en la vida" pensó que "tendría que hacerlo".

Así se ha expresado el acusado este martes en la séptima y última sesión del juicio que ha celebrado la Audiencia Provincial de Baleares donde los acusados han podido expresar su última palabra.

En su turno, el anciano, al que la Fiscalía ha solicitado tres años y nueve meses de prisión, ha señalado que ha "sufrido mucho" y que su vida "cambió cuando esa gente entró" en su casa. "Nunca en la vida pensé que tendría que hacer lo que hice", ha declarado.

Los tres acusados por robo con violencia y delito de lesiones han expresado también este martes su última palabra. Así, el hermano del fallecido y uno de los que asaltó la casa ha mostrado su disculpa al anciano porque ha considerado que sin su participación "no se hubieran producido estos hechos".

"No me vengo a excusar, tuve participación", ha indicado, así como que "desde el primer día quise decir la verdad y no he sido yo el único culpable", ha concluido.

Por otra parte, uno de los acusados de planear el robo ha señalado que "nunca" ofreció cuchillos ni pistolas para efectuar el robo y que compró las patas de cabra, guantes y pasamontañas porque el hermano del fallecido le "obligó". "De no haber sido así yo no hubiese accedido a nada", ha declarado.

Por último, el tercer acusado ha dicho que no hizo "seguimiento de nada" y que ha hecho de "protector" con el otro acusado. "Si se planea un robo uno se lleva dinero, yo no me llevé nada ni pedí nada", ha añadido. "A mi me preguntaron pero en mi vida me hubiera imaginado que llegara a esto", ha concluido.

Para los ladrones se han solicitado penas que suman 16 años de prisión por un delito de robo con violencia en casa habitada y un delito de lesiones.