Animalistas harán una cadena humana este domingo en Son Brau en rechazo al proyecto de macrogranja de 80.000 gallinas

Animalistas entregan 50.000 firmas en contra de la macrogranja de Son Brau en Manacor - EUROPA PRESS

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma No Macrogranjas hará una cadena humana este domingo a las 11.00 horas en Son Brau para mostrar su rechazo al proyecto de una nueva macrogranja de 80.000 gallinas en el municipio de Manacor.

Así lo han avanzado las entidades animalistas Arde y Satya Animal durante la entrega este viernes de 50.000 firmas al Govern recogidas en todo el Estado para reclamar que se rechace este proyecto después de que el pasado martes informaran de que habían denunciado ante la Fiscalía de Baleares a la granja avícola de Manacor en la que habían documentado la presencia de gallinas enfermas, cadáveres, huevos con ácaros y cucarachas.

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, ha indicado en declaraciones a los medios que este tipo de granjas son "fatídicas" para los animales, los vecinos y el medioambiente. Según ha detallado, este rechazo popular se añade a la denuncia interpuesta, fundamentada en imágenes y en un informe pericial de un veterinario.

Así, ha considerado que es "el momento adecuado" para presentar las firmas ante el "descontento popular", con el objetivo de hacer presión a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para que decida si se posiciona "a favor de las macrogranjas o a favor de la gente".

Entre los motivos de su oposición a la macrogranja, el colectivo señala los problemas de gestión que conlleva encerrar a tantos animales en una misma nave y los medioambientales derivados. Asimismo, ha recordado que tanto el Ayuntamiento de Manacor como otras entidades han emitido informes desfavorables, y ha aludido a la experiencia previa con el macroproyecto de Sineu, en la que los análisis ecológicos ya determinaron "unos riesgos enormes para los ecosistemas y para la población".

Preguntado por el estado del proyecto de Son Brau, el portavoz ha admitido que no conocen el punto exacto, pero ha asegurado que "está avanzando", dado que la empresa ya ha comprado el terreno donde se va a ubicar la granja y se están realizando las preparaciones legales necesarias.

"Sabemos que el Govern lo está apoyando y que el Ayuntamiento de Manacor se posiciona en contra", ha criticado, a lo que ha añadido que, de momento, la Conselleria "no se plantea pararlo".

Cabe recordar que, tras hacerse pública la denuncia de las entidades animalistas, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural inspecció la mañana del pasado martes la granja avícola de Manacor para comprobar el estado en el que se encontraban sus instalaciones.

La decisión se adoptó después de que Arde y Satya Animal, tras poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares, trasladaran sus hallazgos al departamento autonómico de Ganadería.

El conseller del ramo, Joan Simonet, explicó el martes que la granja, con dos naves con capacidad para unas 40.000 aves, se encontraba vacía desde la semana pasada. Las gallinas que había en las instalaciones, gestionadas por Avícola Ballester, fueron trasladadas a un matadero de Murcia con las autorizaciones pertinentes.

Además, este jueves Avícola Son Perot y Avícola Ballester anunciaron que emprenderían acciones legales por difamación y falsedad contra las entidades animalistas que habíann denunciado negligencias en las dos granjas de Mallorca.

Así, indicaron que interpondrían una demanda de conciliación contra el portavoz de Satya, Kike Gimeno, tras desaconsejar la compra de huevos de Son Perot por la posible presencia de salmonelosis. Las sociedades advirtieron que, en caso de no retractarse de manera inmediata, se emprenderían acciones penales por calumnias y daños graves a la salud pública y comercial.