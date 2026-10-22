Avícolas Son Perot y Ballester inician acciones legales por difamación tras denuncias por negligencias en granjas. - AVÍCOLAS SON PEROT Y BALLESTER

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avícola Son Perot y Avícola Ballester han anunciado que emprenderán acciones legales por difamación y falsedad contra las entidades animalistas que han denunciado en los últimos días negligencias en dos granjas de Mallorca.

Según han indicado en un comunicado, este jueves interpondrán una demanda de conciliación contra el portavoz de Satya, Kike Gimeno, tras desaconsejar la compra de huevos de Son Perot por la posible presencia de salmonelosis. Las sociedades han advertido que en caso de no retractarse de manera inmediata, se emprenderán acciones penales por calumnias y daños graves a la salud pública y comercial.

Sobre esta cuestión, han recordado que la salmonela es una bacteria que puede encontrarse en múltiples entornos abiertos o superficies del medio ambiente.

En este sentido, en cuanto a un episodio pasado en que se detectó la presencia de esta bacteria de manera "totalmente aislada" en el ventilador de una granja de Son Perot, han señalado que se actuó de manera "inmediata y rigurosa", aplicando los protocolos sanitarios pertinentes para erradicarla de forma "absoluta e inmediata".

"Esta rápida capacidad de reacción demuestra la eficiencia del sistema de autocontrol instalado. Utilizar un hecho pasado, ya resuelto y controlado, para lanzar alarmismos falsos y desaconsejar el consumo actual solo responde a una intención clara de desinformar y malograr el sector primario", han afirmado en el comunicado.

Las avícolas Son Perot y Ballester, han añadido, no tienen constancia de que se haya presentado ninguna denuncia judicial formal contra ellas.

En todo caso, han indicado, para garantizar la transparencia absoluta, el pasado martes se presentó un escrito ante la Fiscalía en nombre de las dos compañías para averiguar el contenido de cualquier actuación y emprender, si procede, acciones legales, incluidas las penales.

Según han añadido, el pasado martes la Conselleria inspeccionó presencialmente la totalidad de las instalaciones de Son Perot, como viene siente habitual y de forma periódica, y se calificaron de satisfactorias y con subsanaciones puntuales, las actas de inspección correspondiente a Es Caparó, a Mirabó y a Ses Cisternes.