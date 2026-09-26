Apagan un incendio en la UIB sin causar heridos

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PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han sofocado este sábado un incendio en la azotea del edificio Arxiduc Lluís Salvador, ubicado en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), sin provocar daños personales.

El incendio se ha declarado alrededor de las 15.00 horas y ha sido sofocado poco después gracias a la intervención inmediata de los Bomberos de Palma, según ha informado el propio centro universitario.

Se desconocen todavía las causas del fuego, que ha afectado únicamente la azotea del edificio. El fuego no ha afectado a las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de la mañana de sábado y la previsión es que la actividad académica se retome lunes por la mañana con normalidad.

Este edificio acoge la Escuela de Hotelería de Baleares y también se imparten estudios de la Facultad de Turismo de la UIB.