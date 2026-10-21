Apesteguia, a Prohens: "La gente normal no puede vivir dignamente, sufren por su fracaso"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en el Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha rechazado que la solución del Govern al problema de la vivienda sea construir más, a su entender, "para los de siempre".

"Quieren apagar un incendio con gasolina", ha dicho Apesteguia a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la segunda sesión del Debate de Política General.

El ecosoberanista ha centrado gran parte de su intervención a la emergencia habitacional, criticando que las políticas del Govern vayan encaminadas a construir más. A su entender, el problema "es de uso, es el modelo del PP".

"Su receta siempre es bajar impuestos a aquellos que ya pueden pagar una vivienda", ha rechazado.

LEY PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN

La formación ha presentado una proposición de ley para modificar la ley de urbanismo de Baleares para garantizar el uso residencial del suelo y evitar la especulación.

"Basta de casas en manos de fondos especulativos y de grandes tenedores, de gente de todo el mundo que compra casas para vivir 15 días al año o simplemente como inversión inmobiliaria. Ya basta de dejar nuestra casa para dar paso a pueblos desiertos y barrios donde desaparecen los bares de 'variat' y 'pa amb oli' para dejar paso a los 'bagels' de salmón y aguacate", ha aseverado.