Castells pide a Prohens que elija si Baleares es segunda residencia de europeos o primera residencia de isleños

Archivo - El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha instado este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a escoger entre si Baleares tiene que ser la segunda residencia de europeos o la primera residencia de isleños.

En su réplica al discurso de Prohens en la segunda jornada del Debate de Política General, el menorquinista ha acusado a la líder del Ejecutivo de "inventarse" los datos en materia de vivienda y le ha reprochado que "hable de miles de vivienda públicas cuando solo hay 90 en construcción".

Para el menorquinista, las políticas de vivienda del PP han "fracasado" y han desembocado en "una huida hacia delante" en forma de reformas fiscales "para regalar dinero". Castells ha censurado las rebajas fiscales anunciadas este martes por Prohens y ha afirmado que solo servirán para que el que ya se puede pagar una vivienda, lo haga más barato.

Josep Castells ha hecho una "enmienda a la totalidad" al discurso de Prohens de la primera jornada y le ha afeado que no se refiera al problema de la masificación y que Menorca "fuera la gran ausente de su discurso".

En otro momento de su réplica, el menorquinista ha acusado a Prohens de no "no ser creíble" en sus referencias a la palabra dada y ha recordado la derogación de la ley de memoria democrática a pesar del compromiso de no hacerlo. También ha pedido más compromiso en la defensa de la identidad y ha acusado al Govern de "ponerse de perfil" ante las agresiones lingüísticas.