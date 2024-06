Ara MÉS llama a la participación masiva el 9J para "construir la Europa justa que reconozca la insular"

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y la candidata de Ara MÉS, Alice Weber, en el acto del cierre de campaña del 9J.

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ara MÉS–Ara Repúbliques ha celebrado este viernes el acto final de campaña en la plaza Sant Jaume de Manacor donde ha llamado a participar masivamente en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio para "construir la Europa justa de los pueblos que reconozca la insularidad" y haga posible tener "una vida digna en Baleares".

La coalición integrada por Ara Més, BNG, EH Bildu y Esquerra Republicana ha reclamado medidas específicas para las islas turistizadas de Europa como la limitación de compra de viviendas a no residentes o medidas de decrecimiento turístico.

En el acto han participado la candidata de Ara MÉS-Ara Repúbliques al Parlamento Europeo, Alice Weber, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

"Ara MÉS es la formación que piensa que no se debe abandonar ninguna trinchera y que practica la esperanza como a herramienta", ha reivindicado el coordinador general.

En ese sentido, como demócratas, ha reivindicado que tienen la "esperanza" de construir la "Europa de los pueblos, justa, verde, de paz, feminista, antifascista y que reconozca nuestra insularidad", por lo que ha pedido llenar las urnas de papeletas de Ara MÉS–Ara Repúbliques el domingo.

Por su parte, el alcalde de Manacor ha reivindicado el hecho de participar en esta coalición para "ir juntos a Europa a decir que existen", porque son los que "defienden el derecho a la autodeterminación de los pueblos, una Europa de paz y solidaria con Palestina y el Sáhara Occidental".

"Ara MÉS es la única fuerza que representará lo que son los baleares y lo que quieren ser, con su identidad y su lengua", ha afirmado Oliver, ya que ha añadido que Ara MÉS reclamará el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea y su presencia en las plataformas audiovisuales.

Por su parte, Weber, ha defendido la necesidad del reconocimiento del hecho insular por parte de la Unión Europea, porque, a su juicio, ya es hora de "dejar de decir que 'Europa no nos deja' y que se reconozca la capacidad de decidir de Baleares", ha asegurado.

En ese sentido, ha explicado que la formación exigirá un Estatuto Específico para Baleares, medidas fiscales y económicas para "diversificar la economía y fortalecer el tejido empresarial para igualarlo con el del continente, herramientas para el decrecimiento turístico y limitar la compra de viviendas a no residentes".

"Si nuestro país es el paraíso, ya es hora de que los mallorquines puedan disfrutarlo. Ara MÉS–Ara Repúbliques no está aquí para aceptar lo que no puede cambiar, sino para cambiar lo que no se puede aceptar", ha concluido Weber.