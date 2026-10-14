Arde Una Furgoneta En Una Finca De Llucmajor - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han sofocado el incendio declarado en una furgoneta que se encontraba en una finca de Llucmajor.

El fuego se ha declarado sobre las 17.00 horas de este jueves, según ha informado el cuerpo de emergencias.

Hasta la finca se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Llucmajor y un sargento.

Los bomberos han extinguido las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce y que han calcinado el vehículo.