Armengol defiende la compra de 88 viviendas y atribuye la actitud del PP a la campaña electoral: "Temen perder"

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB-PSOE al Congreso, Francina Armengol, ha defendido la compra de las 88 viviendas a Metrovacesa gestionada cuando todavía era presidenta del Govern, y ha atribuido la posición del PP al respecto a la "campaña electoral" y al hecho de que "temen perder en España y van a perder".

"Esa no es forma de hacer política, lo que tienen que explicar a la gente es que no quieren hacer vivienda de protección oficial y no quieren hacer posible que esas 88 viviendas sean de alquiler social", ha lamentado la candidata en una entrevista este jueves en Cadena Ser recogida por Europa Press.

En este punto, Armengol ha reiterado que el expediente es "absolutamente limpio" y ha recordado que la operación se realizó ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, "que permite que, a los grandes tenedores, el gobierno tenga opción a comprarles cuando hacen una operación de venta y poderlas garantizar en vivienda de protección oficial".

Asimismo, preguntada por el supuesto sobreprecio de adquisición de un 40 por ciento en relación al precio máximo tasado por metro cuadrado que el PP ha criticado, la candidata ha indicado que, cuando se hace una operación de tanteo y retracto, se compra al precio que pone el gran tenedor.

"Hay informes de los técnicos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que dicen que el precio es razonable. Están todos los informes favorables para hacer esta operación, sin ninguna duda", ha finalizado.

Cabe recordar que, este jueves, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, han aducido razones "de oportunidad y legalidad" para frenar la compra de 88 viviendas a Metrovacesa y han adelantado que pondrán el asunto en manos de la Fiscalía por si se hubiera producido un delito.