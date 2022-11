Armengol descarta "hacer de tertuliana" y comentar las declaraciones de otros partidos sobre la WTM de Londres

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha descartado este martes "hacer de tertuliana" para comentar las declaraciones realizadas por otros partidos políticos sobre la asistencia del Ejecutivo autonómico a la World Travel Market (WTM) de Londres.

Así lo ha indicado la presidenta, en el pleno del Parlament, al ser preguntada por las declaraciones de formaciones, como MÉS per Mallorca, que han criticado la asistencia del Ejecutivo a ferias turísticas internacionales para hacer promoción.

La pregunta ha sido realizada por el portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, aunque previamente otros grupos parlamentarios ya habían interpelado al Govern sobre esta cuestión en el pleno.

Por ello, Armengol ha hecho "una llamada a la sensatez" y ha considerado "lamentable" que la mayoría de las preguntas de los diputados no vayan dirigidas a conocer qué supone la WTM para las Islas.

"No me dedico a hacer de tertuliana de lo que comentan los distintos partidos políticos", ha indicado.

Así, ha recordado que las competencias de promoción son de los consells insulares y que el Govern se ha dedicado a explicar "las mejoras del nuevo modelo turístico" en la feria.

Por su parte, Josep Melià ha criticado que los socios de gobierno de Armengol "pongan en duda la política de promoción de su propio ejecutivo", así como que el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, diga que no tiene "ningún interés" en ampliar su conocimientos de turismo.

El diputado de El PI ha considerado, además, que Baleares ha de asistir siempre a este tipo de eventos para "vender las grandes virtudes que tiene esta tierra".

También se ha referido a esta cuestión la portavoz parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, quien ha pedido a la presidenta que reconozca el "espectáculo" iniciado por sus socios de gobierno, en referencia a las declaraciones del coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia, sobre la WTM. "Le pido que deje su ambigüedad y que sus socios dejen de lanzar sus mensajes antiturismo", ha añadido.

La presidenta ha incidido en que el turismo "agrava" a veces cuestiones que afectan a los residentes de las Islas y que el Govern está trabajando en este sentido. Por ello, ha detallado se ha aprobado la nueva ley turística y se ha apostado por no crecer más en plazas, por la desestacionalización y por la formación de los empleados.