Armengol destaca la temporada turística "excepcional" de Baleares para la "tranquilidad de muchas familias"

PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado, este martes, la temporada turística "excepcional" vivida este año en Baleares, que ha supuesto "la tranquilidad de muchas familias y el aliento de tantas empresas".

Durante la celebración de la Nit del Turismo, en la que se han entregado los Premios del Turismo de Baleares 2022, la dirigente balear ha dado la enhorabuena a los galardonados, a la vez que ha ensalzado "las grandes cifras de gasto por turista y de ocupación hotelera" en esta temporada.

En este sentido, la dirigente balear ha subrayado que el turismo "no puede prosperar si no lo hace de la mano de las personas que trabajan". Así mismo, ha recalcado que "crecer en plazas no es el camino para seguir progresando como destino turístico".

Por ello, ha reivindicado la calidad "como base del sistema turístico" de Baleares, "nunca más la cantidad". "Sabemos que la transformación del modelo turístico será una herramienta para generar riqueza y empleo", ha defendido.

En palabras de Armengol, el turismo debe apostar por las políticas de circularidad, "aumentar la calidad de los establecimientos turísticas con medidas de ahorro de agua, dejar de depender de los mercados globales para poner en las mesas el mejor producto" de Baleares.

La presidenta balear ha trasladado el "compromiso firme" del Govern con el sector del turismo, al invertir recursos propios, estatales y de la Unión Europea para ser "más fuertes y sólidos".

Durante estos Premios Nit del Turismo se ha reconocido la labor de K de Kose Kose, Víla Le Blanc, Fundación Deixalles, Manuel García Arenas, Cecilia Brizuela Mosquera, Agenda 2030, Cas Majoral , Família Erhart de Universal Hotels, Juan Riera Ripoll de Ca n'Alfredo, Illa dels Trails, Espardenyes Torres, Mavi García y Alexandra Shörghuber del Grupo Arabella.