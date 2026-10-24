Armengol llama a la movilización de las mujeres y reprende a Feijóo por considerarse feminista: "Nos toma el pelo"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Congreso por Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Francina Armengol, ha llamado a la "movilización activa de las mujeres" y ha reprendido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber dicho que se considera feminista "porque nació entre mujeres".

La también presidenta del Congreso ha contrapuesto esa afirmación con su intención de suprimir el Ministerio de Igualdad. "Parece que nos tome el pelo. El feminismo se defiende actuando, y la actuación del PP ha sido entregarse a la extrema derecha que niega la violencia machista y la igualdad", ha sostenido.

Feijóo, en una entrevista con la Cadena SER, fue preguntado si se considera feminista y respondió recordando "haberse criado en una casa con muchas más mujeres que hombres". "¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre?", dijo.

Armengol ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la Escuela de Otoño Antoni Alemany Cladera, celebrada la mañana de este sábado en s'Arenal de Llucmajor bajo la organización de la Federación Socialista de Mallorca (FSM).

En su intervención, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha situado el feminismo y la preservación de los derechos conquistados como uno de los "grandes ejes de confrontación electoral" ante la "amenaza real de una involución enorme provocada por los acuerdos del PP con Vox".

Ante este escenario de "derechización del tablero político", la secretaria general de los socialistas baleares ha pedido "una movilización activa durante esta campaña electoral para conseguir una gran victoria el 29 de noviembre". Solo el voto socialista, ha considerado, puede garantizar que las mujeres "puedan seguir decidiendo sobre sus propios cuerpos" ante "las amenazas que planean sobre el abordo y la eutanasia".

La candidata ha contrapuesto este "riesgo de retroceso" con la "transformación real" que, a su juicio, se ha conseguido en los ocho años de la presidencia de Pedro Sánchez y las dos legislaturas en las que ella fue presidenta del Govern.

Ha mencionado, entre otras cosas, la protección específica a las camareras de pisos. "Todo ese impulso a las condiciones de igualdad en el mundo del trabajo ha quedado completamente olvidado con los gobiernos del PP en Baleares y Mallorca", ha lamentado.