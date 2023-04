Armengol reitera en Ibiza que los socialistas no consentirán que "el PP ridiculice una enfermedad profesional"

La socialista también ha criticado que el PP se reúna "con lo peor de su partido para pactar listas y políticas"



IBIZA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, presidenta del Govern balear y candidata a la reelección, Francina Armengol, ha reiterado este domingo, en un acto en Ibiza, que los socialistas no consentirán que "el PP ridiculice una cuestión tan grave como una enfermedad profesional".

Según ha informado el PSIB-PSOE en una nota de prensa, Francina Armengol ha dicho este domingo, en el acto de presentación de las candidaturas de los Socialistas de Ibiza al Consell Insular y al Parlament, que encabezan Josep Marí Ribas 'Agustinet' y Pilar Costa, respectivamente, que los socialistas no consentirán que "el PP ridiculice una cuestión tan grave como una enfermedad profesional de las camareras de piso debido a un trabajo tan intenso". "No sé cómo en el siglo XXI el PP se atreve a decir cosas como estas y no pensar qué significa hacer 25 o 30 camas diarias", ha añadido.

En este sentido, la socialista ha insistido en el compromiso de su Partido para "continuar defendiendo los derechos de los trabajadores, y especialmente de las trabajadoras, porque no es justo que haya ni una sola mujer que tenga que sufrir una enfermedad profesional".

De hecho, Armengol ha recordado que desde 2015, el Govern, que de entonces hasta ahora ella encabeza, ha trabajado con las camareras de piso "para hacer posibles adelantos en sus condiciones laborales y una propuesta, como la de las camas elevables, que nace del mismo colectivo".

La secretaria general del PSIB-PSOE también ha dicho "estar haciendo frente", y se ha comprometido a seguir haciéndolo, "al principal reto de Ibiza", en referencia a la vivienda, con medidas como la recientemente anunciada de comprar hoteles obsoletos de una y dos estrellas para reconvertirlos en vivienda pública.

"Hemos aumentado en esta legislatura un 300% el parque público de vivienda", ha destacado Armengol, no sin recordar antes que "para hacer una política de vivienda valiente es necesario apoyar a los socialistas el 28 de mayo, porque este es el único partido fiable y el único que sabe hacia donde quiere ir", ha enfatizado.

Finalmente, Armengol también ha cargado contra el PP por "reunirse con lo peor de su pasado, con una persona condenada por pagar las campañas electorales con dinero público, para negociar listas y políticas".

En contraposición, ha recordado que el Partido Socialista acaba de celebrar conferencias políticas para "decidir el futuro de las Islas con lo mejor de sociedad y con quien sí que quiere unas islas con más derechos, más justas, más igualitarias, más feministas y con más protección del territorio".

CANDIDATURAS AL CONSELL INSULAR Y AL PARLAMENT POR IBIZA

La socialista ha participado este domingo en la presentación de la Federación Socialista de Ibiza de las candidaturas al Consell Insular y al Parlamento por esta Isla, en la que ha destacado "tener las mejores personas para ganar el 28 de mayo".

Especialmente, ha querido destacar las personas que encabezan las dos listas, Josep Marí Ribas 'Agustinet' y Pilar Costa, quien ha remarcado que se trata de "personas honestas, que quieren su tierra y que están en política para servir a la gente, y no para servirse ellos mismos de la política", en clara alusión a la imputación de Vicent Marí, a quien, además, ha acusado de "gestionar un Consell de Ibiza desde la parálisis en un momento en el que la gente necesitaba tener las instituciones a su lado".

"En estos ocho años he gobernado cuatro años con un Consell de Ibiza presidido por los socialistas y cuatro años por el PP, y necesito que 'Agustinet' sea presidente porque el proyecto de transformación que tenemos para esta tierra salga adelante, porque no hay color entre la izquierda y la derecha", ha subrayado.

Por su parte, el candidato a presidir el Consell de Ibiza ha dicho que para él "es un orgullo dirigir este barco hacia la consecución del gobierno de la isla, para su gente y para poder hacer realidad todo aquello que quiere la ciudadanía y ahora no puede tener".

En este sentido, 'Agustinet' ha criticado que el Consell de Ibiza "se haya dedicado estos cuatro años perdidos a no hacer nada de nada, excepto criticar todos los proyectos puestos en marcha por el Govern". Por el contrario, el socialista ha reafirmado su compromiso con un proyecto político "en positivo" y ha pedido todo el apoyo el 28 de mayo para hacer posible en la isla "cambios profundos que beneficien la gente".

"No podemos permitir ni un paso atrás en las conquistas logradas en 40 años de democracia, todas con el sello socialista, pero tampoco podemos renunciar las conquistas futuras, porque nosotros queremos un futuro para todo el mundo, mientras la derecha solo quiere un futuro para unos cuántos, como demuestran con su política clientelista", ha destacado 'Agustinet'.

Asimismo, la cabeza de lista del PSIB-PSOE al Parlament por Ibiza, Pilar Costa, ha insistido en la defensa de las trabajadoras de la hostelería, con una nueva Ley turística con medidas en favor de la salud laboral, como las camas elevables, lamentando las críticas del PP a esta normativa.

El compromiso socialista, con un tercer mandato de Armengol como presidenta de Baleares, será continuar "avanzando en la mejora de la sanidad y de la educación".

"Dicen que la Salud pública es un desastre, os digo claramente que esto no es así. Claro que tenemos problemas y tenemos que continuar mejorando", ha dicho, pero "la única opción para continuar avanzando y defender la educación y sanidad públicas es el Partido Socialista".

Para concluir, Costa ha recordado que "el PP despidió 1.500 profesionales de la sanidad y lo mismo en educación con conflictos como el TIL, durante la etapa de José Ramón Bauzá con el PP". "No queremos volver a vivir esto", ha concluido.