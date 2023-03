Armengol valora "avances en derechos y libertades" esta legislatura mientras Més reprocha "cambios superficiales"

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha valorado este martes, en el pleno del Parlament, "los avances en derechos y libertades" de esta legislatura en Baleares, mientras que el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, le ha reprochado que se ha tratado de "cambios en superficiales".

Armengol ha recordado como, en esta legislatura, "el Govern ha encarado retos de presente y de futuro, con fuerza e ilusión y cumpliendo con la palabra dada" y se ha comprometido a, si el 28M recibe una vez más el respaldo de la ciudadanía, "seguir avanzando los próximos cuatro años, para consolidar unas islas igualitarias, sostenibles y feministas".

Castell, sin embargo, ha advertido a la socialista que Més per Menorca "no se conforma con cambios superficiales, que no son capaces de cambiar el rumbo de estas islas".

Por este motivo, le ha recriminado que "no se hayan acabado de implementar políticas como las de apoyo a jóvenes emprendedores, por valor de un millón de euros, que han acabado siendo unas exiguas ayudas par pagar la cuota de autónomos o de limitación del precio del alquiler, para cuya aprobación les ha habido que ir detrás y que sus compañeros del PSOE en el Congreso han rechazado".

También, que "no se haya ni siquiera redactado el proyecto del centro de investigación comprometido en Menorca o que la moratoria de plazas turísticas, que este grupo pactó y celebró, celebradas solo fue posible cuando los hoteleros le dieron permiso y a cambio de múltiples contraprestaciones".

"Con ustedes, en Més per Menorca tenemos la sensación de que compartimos la música, pero luego la letra se parece más a la del PP, lo que nos deja un gusto agridulce. Por este motivo, les pedimos que abandonen sus prácticas miedosas y sean de verdad, de una vez por todas, valientes", ha subrayado.

En respuesta a las palabras de Castell, Armengol ha lamentado que Més per Menorca "haya querido poner el acento en lo que falta, obviando que en esta legislatura se ha tenido que hacer frente a una pandemia y que Baleares ha sido la comunidad autónoma que ha salido de ella con menos letalidad, más esperanza de vida, y más crecimiento económico".

"Hemos avanzado en derechos más que nunca y blindado los servicios públicos esenciales, esta legislatura, algo que, quiero recordarse solo es posible cuando gobiernan los progresistas; así como también se ha aprobado la primera ley de vivienda y la primera de educación de esta comunidad y acabaremos con primera iniciativa legislativa popular (ILP) aprobada como ley en Baleares. En definitiva, hemos avanzado en más derechos y libertades, lo que, sin duda, ha sido posible gracias al diálogo. Por tanto, no puedo sino dar las gracias a los que lo han hecho posible y reiterar mi orgullo", ha concluido.