Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud de Baleares

Empieza la campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud de Baleares - CAIB

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra la gripe ha comenzado este lunes en los centros de salud de atención primaria de Baleares.

Las personas interesadas en inmunizarse deben pedir cita por medio de Espai Salut, llamando al 971 220 000 o de forma presencial en su centro de salud, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Está previsto que a todas las personas incluidas en los colectivos de riesgo se les ofrezca la posibilidad de vacunarse cuando acudan a su centro de salud por cualquier otro motivo.

Por otra parte, el pasado 5 de octubre comenzó la vacunación en las escuelas y residencias de ancianos y personas con discapacidad.

La vacunación está abierta a toda la población en general y a los colectivos de riesgo, entre los que se encuentran las embarazadas y las puérperas no vacunadas durante la gestación, los niños de seis meses hasta los 11 años incluyendo a los menores de 2º ciclo de infantil que no se hayan vacunado en su escuela y las personas de entre 11 y 59 años con determinadas condiciones de riesgo.

También el personal de servicios esenciales y potenciales transmisores del virus a personas de colectivos de riesgo, como el personal sanitario y sociosanitario, cuidadores y convivientes, las plantillas de servicios públicos esenciales como bomberos, cuerpos de seguridad, protección civil y personal docente y trabajadores que se exponen directamente a aves y cerdos, como veterinarios, trabajadores de granja o agentes medioambientales.

La campaña, un año más, se ha fijado como principal objetivo mejorar los niveles de cobertura de todos los colectivos de riesgo obtenidos el año anterior y mantener la tendencia de aumento de cobertura en todos los grupos.

Salud ha adquirido 289.090 vacunas contra la gripe y 15.500 contra el virus respiratorio sincicial (VRS). La temporada 2025-26 se vacunaron en Baleares 219.096 personas, cifra que supuso 31.302 inmunizados más que el año anterior. Por islas, en Mallorca se vacunaron 180.451 personas; 21.995 en Eiviss y Formentera y 16.650 en Menorca.