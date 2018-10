El artista Grip Face termina el mural del aparcamiento de Marquès de la Sénia

Publicado 26/09/2018 14:39:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista Grip Face ha finalizado el mural ideado para el aparcamiento de Marquès de la Sénia que se encuentra en el acceso al Paseo Marítimo y que responde al objetivo de "humanizar espacios funcionales y mejorar la imagen de estos espacios públicos".

Según ha informado Cort en un comunicado, esta es la segunda intervención de arte urbano que se materializa en los aparcamientos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP).

La ilustración de Grip Face recibe el título de 'The indoor obstacles between the past and the present from the outside' y, por su parte, el artista ha explicado que se trata de "un mural experimental que se fragmenta en cuatro sketches como si fuese una novela gráfica con cuatro viñetas diferentes y combina partes figurativas con partes de fracción".

Asimismo, ha explicado que "el dibujo ha sido compuesto expresamente para jugar con la luz y el espacio donde se ubica el túnel de entrada al aparcamiento de Marquès de la Sénia.

Por su parte, el regidor de Movilidad, Joan Ferrer, ha recuperado el término del antropólogo francés Marc Augé sobre el 'no-lugar', que se aplica a "los espacios donde no se puede leer ninguna relación social, ningún pasado compartido ni símbolo colectivo, así como a todos los espacios de comunicación, de circulación y de consumo que se desarrollan actualmente".

Así, para Ferrer, un aparcamiento es "un espacio de este tipo, donde la intervención de Grip Face ayuda a generar un diálogo entre el espacio y el usuario, al mismo tiempo que pretende ser un punto de referencia dentro del Paseo Marítimo, que se convertirá en un espacio más humano y amable".