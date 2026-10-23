Autorizan el convenio con el Imserso para desarrollar el marco de cooperación interadministrativa

Archivo - Dos personas durante el Día de los Abuelos 2025 en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes el convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Comunidad Autónoma para desarrollar el marco de cooperación interadministrativa previsto por ley y para establecer la financiación del nivel de protección acordado para 2026.

El convenio determina las obligaciones asumidas por el Imserso y la CAIB para alcanzar la disminución de la lista de espera, la mejora de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Respecto a la financiación del nivel de protección acordado para 2026, el Imserso y la Comunidad Autónoma se comprometen a aportar cada uno la misma cantidad de 20,3 millones de euros.