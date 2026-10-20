Gallinas enfermas, cadáveres y huevos con ácaros: denuncian una nueva 'granja de los horrores' en Mallorca

Una gallina desplumada en una de las naves de la granja avícola denunciada ante la Fiscalía. - ARDE

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades de protección animal y medioambiental Arde y Satya Animal han denunciado ante la Fiscalía de Baleares a una granja avícola ubicada en Manacor en la que han documentado la presencia de gallinas enfermas, cadáveres, huevos con ácaros y cucarachas.

Como ya hicieron meses atrás con una macrogranja de Llucmajor, las organizaciones desarrollaron el pasado julio una investigación en dos naves ubicadas en la finca de Maribó que agrupan a cerca de 40.000 gallinas y que gestionan la empresa Avícola Ballester.

Según han informado en un comunicado, han detectado una importante falta de higiene, con decenas de cucarachas y moscas, estiércol acumulado y telarañas sobre estructuras deterioradas.

Las imágenes captadas por los investigadores en tres días diferentes --que son verificables en lugar y fecha mediante geolocalización y periódicos-- muestran a numerosos animales con pérdida parcial o total del plumaje, lesiones abiertas con pérdida de sustancia en cara y cuello, un animal con ausencia de globo ocular y numerosas gallinas con crestas pálidas.

El metraje, de casi una hora de duración, también muestra la presencia de varias gallinas en estado cadavérico y en proceso de descomposición siendo picoteadas por otras aves, lo que las entidades han calificado de "escenas de canibalismo".

De acuerdo con un peritaje veterinario elaborado por VetLexis y adjuntado en la denuncia, la coexistencia de diferentes patologías sugiere una exposición continuada a causas comunes, no situaciones puntuales, aisladas o accidentales.

Existe, además, una "infestación" de ácaros sobre los propios huevos y varias de las gallinas. De acuerdo con el informe pericial, la presencia de huevos en contacto directo con deyecciones y materia orgánica, su proximidad a animales muertos y la presencia de ácaros sobre la cáscara constituyen factores de riesgo en materia de seguridad alimentaria al facilitar la contaminación o penetración bacteriana, ya que los ácaros son reservorios de salmonella.

UNA EMPRESA CON OTRAS INFRACCIONES

Las organizaciones animalistas pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares la mañana del lunes y pretende trasladarlos a primera hora de esta mañana a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

Su argumento es que las condiciones observadas en la granja resultan "incompatibles" con la normativa autonómica, nacional y europea relacionada con la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, especialmente de las gallinas ponedoras, y la sanidad y bienestar animal.

También han puesto de relieve que la empresa que gestiona la granja denunciada, Avícola Ballester, ha sido sancionada con anterioridad por infracciones en materia de sanidad animal y medioambiental pese a contar con el sello de bienestar animal Welfair.

En 2025, ponen por ejemplo, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural le impuso una sanción de 200.000 euros por la presencia de cadáveres de roedores y gallinas, la falta de registros en materia de sanidad animal y las condiciones de "deficiente" higiene en la macrogranja de Llucmajor.

Un año antes, han recordado Arde y Satya, ya se les había impuesto una multa de 150.000 euros por tener una granja sin la perceptiva autorización ambiental integrada desde 2017 y por un incorrecto manejo de los excrementos.

En esa época también propusieron construir una granja con capacidad para 739.000 gallinas en Sineu, a lo que se opusieron los ayuntamientos de la zona y que motivó, entre otras cosas, que el Govern aprobara un decreto que prohíbe las explotaciones de más de 160.000 animales.

LOS VECINOS, CONTRA UNA NUEVA MACROGRANJA

La investigación se llevó a cabo poco después de que, el pasado mes de junio, la empresa presentara un proyecto para construir una nueva macrogranja en Manacor, que plantean que tenga dos naves con capacidad para 80.000 gallinas.

Ante la preocupación por la afectación que este proyecto podría tener sobre su salud y el entorno natural, los vecinos de la zona se agruparon bajo la plataforma 'No Macrogranja' y presentaron alegaciones.

En ellas, argumentaron que el proyecto incumple las distancias mínimas sanitarias y respecto a los núcleos poblacionales y establecimientos turísticos. También advirtieron que la infraestructura se proyecta sobre masas de agua subterráneas que son vulnerables a la contaminación por nitratos.

La portavoz de Arde, Julia Elizalde, ha considerado que las imágenes que constan en la investigación "demuestran que el trato hacia los animales en esta empresa es absolutamente inaceptable y evidencian numerosas infracciones".

"Exigimos al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que archive el proyecto de la nueva macrogranja y que ordene el cierre de la explotación investigada. Una empresa con este historial no debería poder seguir explotando animales y mucho menos ampliar su actividad", ha subrayado.

Arde está promoviendo una recogida de firmas para presentar las adhesiones ciudadanas contra el proyecto ante la Conselleria. Está previsto que este mismo martes (10.00 horas) ofrezcan una rueda de prensa junto a Satya para dar más detalles de la investigación.