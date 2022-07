El Ayuntamiento de Maó alerta de que no se podrá garantizar el suministro de agua si no baja el consumo

MENORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Maó, Héctor Pons, ha advertido este jueves que el aumento del consumo de agua debido al incremento de la población flotante en verano y a las altas temperaturas ha provocado una situación "crítica" por lo que el Ayuntamiento no descarta adoptar medidas "más drásticas" durante las próximas semanas si la situación no mejora puesto que no se podrá garantizar el suministro en toda la población.

Pons ha indicado que el Consistorio ya ha tomado medidas de ahorro como suspender el riego en rotondas y zonas ajardinadas, además de paralizar fuentes ornamentales. Asimismo, se ha incrementado el control sobre los grandes consumidores municipales, como el polideportivo, donde se ha revisado el sistema de suministro para que no haya fugas.

Así, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento al conjunto de grandes consumidores del ámbito privado, especialmente grandes empresas y plantas hoteleras, para que extremen las precauciones en esta materia.

Por último, han indicado que se están realizando gestiones con la Autoridad Portuaria, con el fin de establecer sistemas de control al gasto de agua de la zona náutica del puerto.

"Este considerable incremento del consumo, junto con el riesgo de sufrir futuras situaciones de sequía, requieren el compromiso de tomar medidas colectivas que deriven hacia un consumo más racional y eficiente del agua", ha dicho el alcalde, quien también ha pedido a los ciudadanos y al sector económico un esfuerzo para reducir el consumo de agua en el municipio. "No somos capaces de responder al capital demandado", ha sentenciado.

Por su parte, la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Conxa Juanola, ha indicado que la problemática se ha avanzado unas semanas respeto años anteriores.

"La situación que teníamos otros años a finales de julio o principios de agosto se ha avanzado a mediados de junio y, por tanto, hemos agotado todavía más los pozos de reserva". Además, Juanola ha indicado que este año se ha avanzado la extracción de agua de los pozos militares de San Isidro. "Ya se está agotando el capital autorizado y hemos tenido que pedir autorización al Ministerio de Defensa para incrementarlo", ha manifestado.