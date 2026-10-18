El Ayuntamiento de Palma cierra varios parques y paseos por la llegada de la dana Adam

Archivo - Castell de Bellver, en Palma.
Archivo - Castell de Bellver, en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 11:49
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PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha decidido el cierre que distintos parques de la ciudad por la situación meteorológica prevista ante la llegada de la dana Adam.

De este modo, desde las 10.00 horas de este domingo y hasta las 19.00 horas del lunes se procede al cierre de los parques de la Ribera y Can Terrers, según ha informado el Consistorio.

Igualmente, la corporación local restringirá el acceso en el paseo Sagrera y el parque de Bellver desde las 00.00 a las 14.00 horas del lunes.

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