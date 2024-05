El Ayuntamiento de Palma prevé implantar la normativa de la Zona de Bajas Emisiones en enero de 2025

Cort critica que el anterior equipo de gobierno "incumplió todos los plazos, no ejecutó la normativa y puso en riesgo las ayudas"



PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha señalado que está trabajando para poner en marcha la normativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el 1 de enero de 2025, según ha informado este jueves en una nota de prensa.

El equipo de gobierno de Cort ha calificado de "incongruentes e inadmisibles" los argumentos de los partidos de la oposición para justificar no haber aprobado en 2023 la ordenanza de la ZBE en la ciudad.

En este sentido, ha relatado que el equipo de gobierno retoma el proyecto de ZBE que "ya tendría que estar en marcha pues el anterior equipo de gobierno, con el PSOE de Palma a la cabeza, eran conocedores de que la Ley 7/2021 contemplaba la puesta en marcha de esta ZBE".

Según han señalado, el anterior equipo de gobierno anunció a finales de 2022 que no implantaría la ZBE durante su legislatura. "El Pacte no solo da por sentado que no podrá aprobar la ZBE en el plazo previsto, sino que tampoco lo tramita ni prepara la solicitud de prórroga", han indicado desde el Ayuntamiento. Un año más tarde, el equipo de gobierno municipal disponía de un borrador de la futura normativa.

Con ello, ha asegurado Cort, incumplía la Ley del 2021 y "ponía en serio riesgo las ayudas europeas derivadas de la implantación de las ZBE en Palma". Además, en septiembre de 2022 la aprobación definitiva del PMUS ya contempla el desarrollo de las ZBE a sabiendas de que era imposible ejecutarse en la anterior legislatura, añade.

Ante esta situación, el 20 de septiembre de 2023, la Junta de Gobierno acordó solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la prórroga del plazo de ejecución para la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Palma para no perder las ayudas hasta finales del 2024 y la incluyó en el Plan normativo.

Al tiempo que solicitó la prórroga, se aprobó prorrogar el contrato de asistencia con una empresa externa para la redacción del proyecto de ZBE y las ordenanzas municipales necesarias para su implantación en Palma. Con todo, el actual equipo de gobierno está trabajando con asociaciones vecinales, entidades y tejido productivo para que la ZBE se ponga en marcha el próximo 1 de enero de 2025.