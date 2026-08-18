Baleares aboga por localizar a las familias de los menores migrantes para valorar si pueden ser devueltos a sus países

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, ha abogado por localizar a las familias de los menores extranjeros no acompañados tutelados en el archipiélago para valorar si pueden ser devueltos a sus países de origen.

"La situación de muchos de estos niños y niñas no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección, porque están solos, pero sí que tienen contacto con sus familias. Muchas de ellas están localizadas o se podrían localizar, y evidentemente podrían ser familias protectoras", ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación.

Fernández, durante su visita al campo de voluntariado 'Fiesta con cabeza', ha reivindicado la proposición no de ley (PNL) registrada por su partido, el PP, para reclamar al Gobierno de España una respuesta específica ante la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a Baleares y medidas como la reagrupación familiar en su país de origen.

"Los niños y niñas donde mejor están es con sus familias, y tenemos la responsabilidad de hacer un esfuerzo para localizar a sus familias, ver qué es lo que ha pasado y ver si realmente pueden ser esas familias protectoras que muchas veces yo creo que ni siquiera han dejado de serlo", ha sostenido.

La consellera ha llamado a hacer un esfuerzo, a través de los canales de comunicación del Gobierno con los países de origen y de la colaboración de los propios menores migrantes, para localizar a estas familias y llevar a cabo los trámites necesarios para certificar que sean "protectoras".

De serlo, iniciar los trámites para que, "con todas las garantías", se explore la posibilidad de devolverlos a sus países de origen junto a sus familiares. "Se ponen muchas dificultades, evidentemente necesitamos la colaboración del Gobierno, pero yo creo que es de puro sentido común", ha incidido.

LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INFANCIA

Con vistas a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 27 de agosto, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta vinculado a la atención de los menores migrantes, Fernández ha vuelto a denunciar públicamente la saturación de los centros de Baleares.

"Ya estamos rozando los 900 niños y niñas migrantes no acompañados y eso está haciendo que la ocupación de los centros de protección esté completamente superada, especialmente en Formentera, donde la situación es dramática", ha advertido.

Los consells insulares, que tienen transferidas las competencias en materia de atención de menores, se enfrentan a problemas económicos pero también "a la falta de personal y de espacios dignos y adecuados" para prestar sus servicios.

Preguntada por la posible ampliación del espacio de acogida temporal de menores migrantes habilitado junto al CATE de Son Tous, algo de lo que ya habló la semana pasada la presidenta del Govern, Marga Prohens, la consellera ha dicho no tener información.

"Es el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales el que está gestionando el área de Son Tous y el que podrá dar detalles", se ha limitado a decir.