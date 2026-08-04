Inmigrantes en Ceuta hoy, en directo: reunión de ministros de Interior y última hora de la crisis migratoria

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 4 agosto 2026 8:34
Seguir en

BRUSELAS/MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

A partir de las 10.00 horas, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta:

Marruecos niega "presiones" y "chantajes" en la crisis migratoria de Ceuta

Acusan a políticos en España y Europa de "instrumentalizar" lo sucedido para sus propios intereses: "dan vergüenza"

Los Veintisiete constatan que España controló con rapidez la crisis de Ceuta y expresan su solidaridad

Los Estados miembro de la Unión Europea han concluido este lunes que la crisis migratoria registrada en Ceuta quedó rápidamente "bajo control" y han expresado su solidaridad con España, después de que las últimas informaciones facilitadas por las autoridades españolas y las agencias comunitarias indiquen que prácticamente todas las personas que accedieron de manera irregular desde Marruecos han sido retornadas y que no se han producido movimientos hacia la Península ni hacia otros países europeos.

Exteriores ha retornado a "la práctica totalidad" de migrantes llegados a Ceuta: "El TS no abre vía de entrada"

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) - El Ministerio de Exteriores ha afirmado que "la práctica totalidad" de los migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio "ya ha sido retornada a Marruecos" y ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo detalla el procedimiento a seguir con quienes acceden por mar, pero "nada más": "No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No abre ninguna vía de entrada. No impide el retorno".

Los ministros europeos de Interior se reúnen por la crisis en Ceuta entre reproches de España con otros estados miembros

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado