Inmigrantes en Ceuta hoy, en directo: reunión de ministros de Interior y última hora de la crisis migratoria

BRUSELAS/MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

A partir de las 10.00 horas, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta: