Baleares avisa en Bruselas de que plataformas como Airbnb funcionan "fuera de la ley" al no controlar la oferta ilegal

PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Iago Negueruela, ha avisado este martes en Bruselas de que plataformas de alquiler vacacional como Airbnb funcionan "fuera de la ley" por "no molestarse en vigilar si los anuncios que publicitan son legales".

Negueruela, junto a la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, ha viajado este martes a Bruselas para reunirse con la directora europea de Turismo y Digitalización de Mercado Interior, Valentina Superti, para reclamar más exigencia a las plataformas digitales ante la oferta ilegal de alquiler turístico, de cara a la futura regulación europea, que todavía debe negociarse con el Parlamento Europeo.

El conseller ha censurado que estas plataformas --fundamentalmente cuatro grandes empresas, ha dicho-- se sitúan "por encima de las leyes", y cree que "es hora de que la Comisión Europea actúe".

En este sentido, las autoridades isleñas entienden que el nuevo reglamento "es una oportunidad" para hacerlo. Para el conseller, la propuesta de la Comisión "va en la buena dirección" al comenzar a introducir obligaciones para este tipo de plataformas", pero "es clara una posición más exigente de los países del sur".

En concreto, en la reunión con Superti, los representantes baleares han valorado que el reglamento establezca un marco legal para el intercambio de datos dirigidos a detectar la oferta ilegal en el sector y mejorar la transparencia en el procedimiento de registro de los propietarios.

Sin embargo, Baleares cree que se debe dar un paso más. Pide que se garantice la capacidad de las autoridades competentes para multar estas plataformas como intermediarias si albergan anuncios ilegales. Precisamente, el Govern balear multó en 2018 a Airbnb con 300.000 euros por no incluir en su web el número de inscripción de las viviendas en el registro oficial, como exige la normativa autonómica, pero la Justicia anuló la multa.

En este sentido, el conseller ha remarcado que en Baleares existe "una norma perfectamente válida" que las plataformas "obvian e incumplen sistemáticamente". "Lo que estamos pidiendo es que publiciten anuncios legales; si ése es el debate, es difícil de entender que no suceda lo contrario", ha apuntado Negueruela.

Según ha indicado la Conselleria de Turismo en un comunicado, Superti ha reconocido la importancia de integrar el turismo en el territorio, su ecosistema, y establecer una coordinación permanente entre las instituciones europeas, los estados miembros y las distintas regiones.

Así, según el Govern, Superti ha agradecido las aportaciones baleares para mejorar el reglamento, y ha destacado la necesidad de intensificar la colaboración con los gobiernos autonómicos y locales para obtener más información de los propietarios y detectar posibles irregularidades.

También ha reafirmado el compromiso de la Comisión a la hora de trabajar en un mayor control e impulsar el debate que ya se ha iniciado al respecto en el Parlamento europeo.

ENCUENTRO CON LA PATRONAL EUROPEA

Ya en la sede del Parlamento europeo, Sánchez y Negueruela han trasladado las mismas demandas en el encuentro que han mantenido con la directora general de HOTREC (Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafés), Marie Audren, y su responsable de Asuntos Públicos Matej Zezlin.

La Conselleria ha informado de que los representantes de la hostelería han compartido las propuestas del Govern y se han comprometido a trabajar conjuntamente para que las instituciones competentes avancen en la mejora de la normativa.

Además, los consellers han asistido a la inauguración de la exposición 'Invisible though exposed. The fight for labour rights of hotel cleaning workers in the Balearic Islands', organizada por la eurodiputada Alicia Homs y dedicada al trabajo y las reivindicaciones de las camareras de piso de los hoteles.

Para finalizar el programa oficial, la delegación balear ha mantenido un encuentro con las eurodiputadas socialistas Josianne Cutajar, Adriana Maldonado y Alícia Homs. Con ellas han han hablado del trabajo que debe llevarse a cabo en el seno del Parlamento europeo para enmendar el reglamento que regula la actividad de las plataformas.

LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta de la Comisión Europea contiene medidas para reforzar la transparencia en el negocio de alquiler de alojamientos, obligando a las autoridades a llevar un registro de los propietarios y sus bienes y a los operadores, a vigilar que los pisos que muestran tienen un número de registro real.

La gran mayoría de Estados miembro cuentan ya con algún tipo de registro de este tipo de alojamientos turísticos a nivel local, regional o nacional, pero Bruselas cree que están demasiado fragmentados y advierte de que no hay un control exhaustivo sobre la información que reúnen.

Por ello, el Ejecutivo comunitario apuesta por armonizar a nivel europeo los requisitos de los diferentes registros, de modo que todos los propietarios --particulares o empresas-- con alojamientos disponibles informen de quiénes son con claridad, qué bienes tienen en alquiler turístico y dónde se encuentran. Estos registros deberán ser accesibles a través de Internet, ser fáciles de utilizar y asignar un número único de registro a cada propietario.

Además los números de registro deberán ser públicos y aparecer claramente junto a las propiedades en las plataformas, que serán las encargadas de verificar de manera aleatoria que los dueños se han registrado y comunican los registros correctos.

A principios de mes, los ministros de Competencia e Industria de la Unión Europea (UE) acordaban la creación de un registro comunitario de este tipo de alojamientos, que facilite la recopilación y el intercambio de datos y armonice los sistemas que ya existen en los Estados miembro.