Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, - PARLAMENT - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern continúa estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en materia de vivienda, que fue convalidado por la Diputación Permanente.

"Nos mantenemos a expectativa sabiendo que el próximo domingo hay unas elecciones generales", ha añadido el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma ya presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado al considerarlo "discriminatorio".