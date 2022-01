Baleares posibilitará la semana próxima que los contagios COVID puedan gestionar su baja laboral por internet

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora asistencial del Servicio de Salud, Eugenia Carandell, ha explicado que, a partir de la semana próxima, se presentará una extensión web para que los contagios por COVID puedan gestionar su baja laboral a través de Internet.

En declaraciones a los medios tras recibir a los miembros de la Fuerzas Armadas que se incorporan desde este viernes a los equipos de vacunación en Baleares, Carandell ha indicado que Salud trabaja en una "gestión integral" de la COVID.

En este sentido, se ha referido a los dos avances puestos ya en marcha para atender tanto a los contactos estrechos de positivos COVID como al autorrastreo. En primer lugar, Salud ha habilitado una herramienta 'online' para agilizar el seguimiento de los contactos estrechos y, en segundo lugar, las personas con síntomas COVID pueden, desde este jueves, solicitar cita para una prueba diagnóstica a través de internet.

El objetivo de Salud es descargar la presión actual de Atención Primera y que InfoCovid quede para consultas y atenciones a pacientes infectados de coronavirus con sintomatología más grave.

Carandell, quien ha aseverado que la cepa Omicrón ha cogido "a todos por sorpresa", ha insistido en la necesidad de separar la atención a los casos positivos con mala evolución, de los que no se espera una evolución especial. "Si no hacemos esta separación entre casos leves y graves no podremos sacar este trabajo adelante", ha reafirmado.

A través de esta nueva herramienta web, las personas que estén contagiadas podrán solicitar su baja laboral sin necesidad de acudir al médico o consultar las dudas sobre sus síntomas y los cuidados adecuados para afrontarlos.