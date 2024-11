Baleares se posicionará como destino sostenible en la feria World Travel Market de Londres

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán representados en un stand de 493 metros cuadrados

El Govern quiere posicionar la oferta cultural y deportiva de las Baleares frente al mercado británico

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares participará, del 5 al 7 de noviembre, en la feria de turismo World Travel Market (WTM) de Londres para posicionar a la comunidad autónoma como destino sostenible.

En nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que Baleares participará, del 5 al 7 de noviembre, en la WTM de Londres con el objetivo de potenciar la imagen de las Islas como destino comprometido con el turismo responsable y posicionar su oferta cultural y deportiva frente al mercado británico.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), ha sido la encargada de coordinar toda la participación en esta feria, un evento donde Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán representados en un stand de 493 metros cuadrados, que este año ha visto incrementada su superficie para poder dar un mejor servicio a los co-expositores, consells insulares y ayuntamientos así como al sector turístico balear.

El stand es el mismo que la edición de 2023, con un diseño inspirado en la Posidonia Oceánica, tan característica del Mediterráneo, y con una firme apuesta por la sostenibilidad, tanto en todos sus materiales como en el proceso constructivo. El stand busca además ser un espacio funcional y útil para toda la actividad ferial que se desarrolla.

En el stand de Baleares en WTM estarán presentes, con un mostrador propio, los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como diez ayuntamientos de Mallorca --Alcúdia, Andratx, Calvià, Cala Millor, Capdepera, Felanitx, Llucmajor, Santanyí y Ses Salines-- y seis co-expositores privados --Sidetours Incoming, Iberosports, Mytransfers, Mallorca Groups, Barceló Hotel Group y Ok Mobility--.

Con el objetivo de que el sector pueda mantener reuniones de trabajo en la feria de forma organizada, la Aetib ha habilitado un sistema de reservas de mesas en el stand. Este sistema ha sido comunicado previamente a las empresas turísticas con el fin de que puedan utilizarlo para agendar sus citas.

El lunes 4 de noviembre en Londres, como antesala de la WTM, la presidenta del Govern balear y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes inaugurarán la primera exposición internacional 'Board Inspiration. We are Miró' de los alumnos de Bellas Artes-Adema en colaboración con estudiantes de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts.

PRESENTACIONES EN EL STAND

Además, durante los días que dure la feria, se llevarán a cabo en el stand de Baleares diferentes presentaciones. Concretamente, el martes 5 de noviembre, se concentrarán las presentaciones organizadas por el Govern balear.

A las 11.00 horas, tendrá lugar una presentación a los medios británicos a cargo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà. En ella se presentará la apuesta de Baleares como destino cultural y deportivo así como las estrategias turísticas para 2025 enfocadas en turismo responsable y que pasa por la gestión de los fonos Next Generation EU y el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El mismo día, a las 12.30 horas, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes realizará una presentación sobre el potencial de Baleares como destino cultural, poniendo en valor el patrimonio como factor clave en el desarrollo sostenible, la cohesión social y el crecimiento económico.

A continuación, a las 13.00 horas, tendrá lugar la presentación de la Mallorca 312, para dar a conocer Baleares como sede de importantes eventos deportivos. Y por la tarde, a las 15.30 horas, será la dirección general de Medio Natural quien presente a los medios las inversiones del ITS destinadas a la protección del medio ambiente.

Durante las jornadas de feria, la delegación balear desplazada en Londres aprovechará también para mantener distintas reuniones de trabajo con la Asociación de Agentes de Viaje Británicos (ABTA) así como con los principales operadores turísticos.