Baleares, la quinta comunidad autónoma con más calidad de vida en 2025, según el INE

Archivo - Varias personas en una calle de Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha sido la quinta comunidad autónoma con mayor calidad de vida en 2025 tras situarse en 103,54 puntos en el en el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística.

En comparación con 2024, la calidad de vida en el archipiélago ha subido 0,41 puntos y se ha situado por encima de la media nacional, de 101,74 puntos.

El informe analiza las nueve dimensiones Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Ocio y relaciones sociales, Seguridad física y personal, Gobernanza y derechos básicos, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida. Así, entre el resto de comunidades autónomas, Baleares ha destacado en Trabajo y Salud.

Igualmente, las Islas se han situado por encima de la media nacional en Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Ocio y relaciones sociales, Gobernanza y derechos básicos y Experiencia general de vida.

Por otro lado, los valores del archipiélago son inferiores al conjunto del país en Seguridad física y personal, Educación y Entorno y medioambiente.