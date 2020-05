Actualmente sólo se puede viajar por motivos de salud, laborales o por cuidado de familiares, pero no hay "autorización expresa" para flexibilizarlo

PALMA DE MALLORCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares sigue sin autorización expresa para abrir la movilidad entre islas, después de que el Ministerio de Sanidad rechazase este jueves que Menorca, Ibiza y Mallorca pasen a fase 3 el lunes, algo que sólo hará Formentera.

Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Pilar Costa, en respuesta a una pregunta de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Precisamente, el hecho de que la Pitiusa menor sea la única en fase 3, supone que no pueda hacerse efectiva la movilidad con otras islas prevista para esa etapa de la desescalada, motivo por el que Baleares solicitaba adelantar la entrada en fase 3 del resto de Islas pero sin abrir los negocios de ocio nocturno.

Por ello, hasta que las cuatro islas no estén en fase 3, sólo se podrá volar por los motivos previstos hasta ahora: de salud, laborales y por cuidado de un familiar.

Según Costa, el Ministerio trasladó este jueves la negativa a pasar de fase debido a que desde el principio se ha considerado a las islas como unidades territoriales independientes, a pesar de ser Baleares una comunidad uniprovincial.

Esta consideración se hizo así, precisamente, por una petición del Govern para controlar mejor la pandemia en el inicio del estado de alarma. Sin embargo, ahora el Ejecutivo autonómico consideraba oportuno cambiar este enfoque y permitir la movilidad entre islas.

La portavoz del Govern ha apuntado que, al margen del anuncio de Sanidad este jueves, no han tenido una respuesta oficial y por escrito a la petición para el cambio de fase. En este sentido, "mientras no haya una respuesta expresamente positiva" no puede existir movilidad interislas.

Costa ha asegurado que Armengol volverá a insistir sobre este tema en la reunión semanal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene con las Comunidades Autónomas.