Bauzá critica que Alemania siga recomendando a sus ciudadanos no viajar a España

PALMA DE MALLORCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado balear de Cs, José Ramón Bauzá, ha criticado ante la Comisión Europea "el arrinconamiento sistemático por parte de las autoridades alemanas a España", después de que el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, anunciara este miércoles que retirará la recomendación de no viajar a los países de la Unión Europea, excepto a España y Noruega.

Bauzá, que es portavoz de turismo del grupo liberal Renew Europe en el Parlamento Europeo, ha calificado como "inaceptable" que, en estos momentos de crisis en Europa, un Gobierno de la Unión permita esta discriminación, no basada en absoluto en criterios sanitarios.

Para el europarlamentario "no tiene sentido" que se produzcan este tipo de declaraciones y este tipo "aislamiento" para un socio "leal" como es España, cuyos índices de control sanitario de la pandemia no solo no justifican este tipo de medidas, sino que han permitido que se plantee la reapertura de fronteras.

Bauzá ha recordado que, precisamente Alemania, ha sido "uno de los mayores beneficiados del proyecto de construcción europea" en el que no caben distinciones y exclusiones entre Estados miembro, tras exponer que estas medidas suceden a las palabras enunciadas el pasado mes de abril por el comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiss, que advertían a la población germana de los peligros de viajar a España e Italia este verano.

Para Bauzá, las palabras del ministro pueden afectar negativamente al volumen de reservas de las Islas y los municipios costeros de España, especialmente dependientes del turismo.

Ha asegurado que "solo en Baleares" se estima una caída del 95 por ciento de las reservas turísticas con respecto al año pasado y ha señalado que para los países del sur de Europa, una temporada turística sin reservas puede suponer un prejuicio económico que podría derivar en una crisis económica y social, "no tan grave como la sanitaria, pero con unas consecuencias nefastas".

Para Bauza, las autoridades alemanas están incidiendo en una "medida injusta", no solo para España, sino para los miles de ciudadanos alemanes que tienen su residencia en España, particularmente en Baleares y Canarias.

Asimismo, ha recalcado que quedarse dentro de las fronteras interiores es "retroceder en el proyecto de construcción europea que Alemania siempre ha defendido" y ha incidido en su propuesta de 'Marca Europa' que pretende impulsar el turismo intracomunitario y "no hablar de países, sino de un único cuerpo, del conjunto de Europa".

Por esto, ha solicitado al Ejecutivo comunitario que se tomen las "pertinentes medidas" para eliminar la arbitrariedad en este tipo de decisiones y que exija una rectificación al Gobierno alemán hacia España "que es un país que se ha caracterizado por acoger constantemente a sus ciudadanos e integrarlos de la mejor manera posible".