Ben Amics acusa de transfobia a la psicóloga de la Consulta de Identidad de género de Son Espases

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 personas han acusado de transfobia a la psicóloga de la Consulta de Identidad de Género (CDIG) del Hospital Universitario Son Espases, según ha informado la asociación Ben Amics en un comunicado.

La entidad indica que hay testimonios que aseguran que entre los años 2020 y 2026 esta profesional les acusó de "querer llamar la atención y no ser trans" cuando acudieron a esta consulta para empezar su transición de género.

Asimismo, han señalado que la psicóloga les ocultó información sobre cómo obtener las hormonas y les comentó que solo era ella la que les podía "dar permiso" y que lo haría "cuando lo considerara".

La asociación LGTBI+ explica que esta profesional hace pasar "exámenes" para saber si las personas que solicitan la hormonación "están preparadas o no". También denuncian que "pone en cuestión de forma habitual" a quienes quieren empezar una transición y son neurodivergentes, asegurando que "muchas condiciones, como por ejemplo el autismo, confunden a las personas".

La presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, ha criticado que la Conselleria de Salud trata este asunto "como si fuera pasado", aunque destaca que "sigue siendo la realidad cotidiana de muchas personas a las que se les niega una atención sanitaria digna y sin discriminación".

Casado ha recordado que estas prácticas "incumplen los protocolos de atención sanitaria" a personas trans, así como las leyes autonómicas y estatales. Asimismo, ha añadido que "ninguna persona trans puede sufrir represalias por denunciar la transfobia de la consulta".