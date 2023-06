Ben Amics advierte de los responsables políticos que "vomitan odio" desde las instituciones: "¡Ojo con el Parlament!"

PALMA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha advertido este miércoles durante la lectura del manifiesto que ponía fin a la manifestación del Día del Orgullo de que "no hay que olvidar que hay responsables políticos que se dedican a vomitar odio desde los parlamentos y las instituciones". "¡Ojo con el Parlament balear! Estamos vigilantes", han manifestado.

El representante de la asociación encargado de leer el manifiesto ha asegurado que "en estos momentos en España los traficantes de odio crecen cada día más, sus discursos de odio crecen más y, con estos discursos, aumentan las discriminaciones, el acoso, los insultos, las agresiones, la violencia, el miedo y el armario".

"Porque nos señalan por eso, nos señalan para que nos agredan, para que nos insulten, para que volvamos al armario. Han aumentado casi un 70 por ciento los delitos de odio, esas son las consecuencias de sus discursos", han añadido.

Así, han pedido a los asistentes que voten a los que les defienden. "Vota PSOE o vota Sumar, pero que nadie se quede en casa para que no nos vuelvan a insultar, intimidar ni agredir. No vamos a retroceder ni un milímetro, no vamos a volver a tener jamás miedo".

En este sentido, han recordado que el país está "a las puertas de unas elecciones en las que está en juego mucho". "Nos lo jugamos todo, nos jugamos nuestras vidas", ha detallado.

Sin referirse directamente al pacto alcanzado este miércoles en Baleares por PP y Vox, el representante de Ben Amics ha señalado que si no se para "el avance de quienes nos odian", todo lo que el colectivo ha conseguido puede desaparecer muy rápido y "mandarnos a las alcantarillas".