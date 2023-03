Bolaños critica "el resurgir de una España en blanco y negro" con Vox y reprocha al PP que "se ponga de perfil"

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha criticado este domingo, en la clausura de la Conferencia Política 2023 del PSIB-PSOE, "el resurgir de una España en blanco y negro" con Vox y reprocha al PP que "se ponga de perfil".

En las elecciones autonómicas, insulares y municipales del próximo día 28 de mayo "hay en juego dos modelos de sociedad" porque "no, la izquierda y la derecha no son iguales", ha afirmado el ministro Félix Bolaños, apuntando que así ha quedado evidenciado esta semana con la moción de censura en el Congreso.

"Vox ha protagonizado la moción en un claro ejemplo de demostrar que aún existe una España en blanco y negro, que resurge cuando le dejan, y el PP por su abstención, por ponerse de perfil. Un error en ambos casos. Mientras la izquierda, encabezada por el PSOE ha demostrado ser un gobierno de derechos y libertades", ha subrayado.

"Aún nos preguntamos cómo el PP ha podido abstener ante una moción de Vox, una formación recordémoslo que quiere que las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo sean encarceladas, que no quiere sistema público de pensiones, que quiere ilegalizar partidos. Ante estas políticas no se puede ser equidistante, ni ponerse de perfil, porque representan lo peor que ha pasado en Europa y España en los últimos siglos. Y, por eso, no podremos perdonar jamás al PP", ha incidido.