Prohens (PP): "Quiero que el próximo Govern sea estable y Vox ha demostrado que no es un elemento de estabilidad"

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha expresado su voluntad de que "el próximo Govern sea estable" y ha sentenciado que "Vox ha demostrado que no es un elemento de estabilidad".

Así ha respondido la líder 'popular' a las preguntas formuladas por los medios de comunicación este viernes, en relación a la ruptura de Vox y el PP en Madrid.

"El PP es un partido libre, sin hipotecas con ninguno, y no forma parte de ningún bloque, como se demostró con la moción", ha insistido Prohens. "No solo se nos criticó de un lado y otro, sino que el protagonista fue el PP y Alberto Núñez Feijóo, y esto pasa cuando haces política desde la centralidad, libertad e independencia como partido político", ha valorado.

En este punto, ha asegurado que no se presenta en Baleares "para liderar ningún bloque", sino con un programa de gobierno "propio". "Vox parece más interesado en bloquear las propuestas del PP en vez de sumar hacia el cambio y quiero que el próximo Govern sea estable", ha reiterado Prohens.

Por último, la presidenta 'popular' ha indicado que la "ruptura" de Madrid vino primero por el rechazo de Vox a aprobar unos presupuestos "que llevaban una bajada importante de impuestos". Además, "esta semana ha bloqueado una ley para atraer inversión extranjera", ha lamentado.

"Yo también he anunciado aquí --en Baleares-- medidas para atraer inversión y que esta tierra vuelva a ser de oportunidad, y si Vox está en contra de esto no me encontrarán", ha finalizado Prohens.