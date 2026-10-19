Los Bomberos del Consell reciben en las últimas horas 24 avisos por la dana, 48 en total

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado unidades de su tercer batallón en la base de Val - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos del Consell d'Eivissa ha recibido, entre las 23.00 horas del domingo y este lunes a las 14.00 horas, 24 avisos relacionados con la Dana Adam, que elevan a 48 los avisos comunicados durante las tormentas.

Según ha informado el Consell en un comunicado, en este último periodo han predominado las inundaciones y filtraciones en viviendas, garajes, bajos, cuartos de contadores y establecimientos de Eivissa, Santa Eulària y Sant Josep. Los trabajos se han centrado en achiques, evacuación de agua y limpieza de desagües.

El Consell ha destacado una intervención en Es Canar por filtraciones y caída de parte de un falso techo. El agua acumulada en la azotea ha sido achicada y se ha limpiado el sumidero, sin que se apreciara un problema estructural.

Durante el mismo periodo también se atendieron dos incendios, sin relación confirmada con el temporal. Uno de ellos en una infravivienda en Cala Llonga, con unos 30-40 metros cuadrados afectados, y otro de pequeña entidad en un transformador del cuarto del ascensor de un edificio de Via Romana, en Eivissa. Ambos quedaron extinguidos.

Durante la jornada anterior también se atendieron incidencias por árboles, ramas y un cable caído.