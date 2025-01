Bomberos de Palma trabajan en un incendio declarado en una nave del polígono de Can Valero

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Palma se encuentran trabajando en un incendio que ha sido declarado este sábado en una nave industrial ubicada en el polígono de Can Valero y que ya ha sido controlado.

Según información del Ayuntamiento de Palma y del Servicio de Emergencias 112, el fuego se ha originado poco antes de las 15.00 horas, en una nave industrial, que contenía detergentes, en la calle Pocomaco, 2, del Polígono de Can Valero, y ya ha sido controlado.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, si no sólo materiales. Asimismo, no se ha requerido la activación de ningún plan de emergencia especial.

El fuego está controlado y los bomberos siguen trabajando en la zona, a la que también se han desplazado varias dotaciones de Policía Local de Palma.

Por este motivo, han pedido precaución en la zona porque los servicios de emergencias continúan trabajando en el incidente.