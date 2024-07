Bravo apunta que los datos de la EPA son "los peores de los últimos diez años"

IBIZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha señalado que los datos de la EPA conocidos este viernes son "los peores de los últimos diez años".

Bravo ha hecho estas declaraciones durante una visita a Ibiza, donde ha incidido en que la clase media está "sufriendo" y "pierde poder adquisitivo" derivado de la inflación o la subida de impuestos.

El representante 'popular' ha indicado que, frente a esta circunstancia, el sector que "más aporta" es un sector "demonizado" por el Gobierno, como es el turismo.

Por su parte, el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí, ha ha criticado que el Gobierno de España está centrado en que los servicios públicos en Ibiza y Baleares "no funcionen", al asegurar que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viene a las Islas "a pasear, dar homenajes y a insultar" a la presidenta del Govern, Marga Prohens, pero no a "poner sobre la mesa 18 millones de euros que hacen falta para triplicar el plus de insularidad".

Marí ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, de la misma manera que visita al presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, viaje a Palma para "tratar temas de la agenda balear".

Sobre la inmigración, el presidente del PP ibicenco ha recriminado al Gobierno que "todavía no haya reconocido que exista un problema y una ruta balear".